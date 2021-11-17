Bellingcat оприлюднила першу частину розслідування щодо "вагнерівців"

Оприлюднено першу частину розслідування про" вагнерівців " / КДБ Білорусі

Сьогодні Bellingcat та The Insider оприлюднили першу частину розслідування про спецоперації із затримання бойовиків ПВК "Вагнер".

Bellingcat за участю The Insider цілий рік вели розслідування операції спецслужб України, пыд час якої розвідникам, які працювали під виглядом охоронної компанії при "Роснефти", вдалося вивезти з Росії десятки найбільш значущих бойовиків ПВК Вагнера, причетних до військових злочинів в Україні.

"У першій частині розслідування ми розповідаємо про те, як українським розвідникам вдалося завербувати бойовиків ПВК Вагнера і отримати з їхніх рук прямі докази їх участі у військових злочинах", — йдеться в описі.

Журналісти з'ясували, що розвідка України вивчала "вагнерівців" з 2014 року. За кілька років вона дізналася про їх методи вербування, взаємодії з ФСБ і ГРУ і ротації між ПВК.

Спочатку ідея полягала в тому, щоб виманити кілька людей на територію Угорщини, а там їх би вже затримали, екстрадувати в Україну, щоб судити.

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Вербуванням найманців повинна була займатися спеціально створена група зі співробітників спецслужб. Для реалізації задумки спецслужбам знадобилася приватна військова компанія, а також переконливий куратор проекту, який зображував би представника російських спецслужб.

В результаті схвалили рішення використовувати реальну російську ПВК з назвою" МАР", яка припинила роботу до початку операції. Після цього спецслужба підготувала для ПВК Вагнера небойове завдання - охорону нафтових об'єктів "Роснефти" на Близькому Сході.

Спецслужба почала вербування "вагнерівців", розмістивши оголошення по набору в ПВК. Планувалося, що літак, в якому летітимуть "вагнерівці", посадять в Україні, і це була найважливіша частина операції.

Для перельоту вибрали маршрут з Мінська в Стамбул. Він був найзручнішим, так як знаходився б в українському повітряному просторі близько 28 хвилин. Планувалося, що літак посадять або через те, що одному з пасажирів стане погано, або через загрозу вибуху бомби на борту.

Лідер всієї групи з позивним "Шаман" до вильоту створив груповий чат в WhatsАpp. У ньому мали спілкуватися 34 найманці. "Шаман" доручив членам групи зібратися на центральному автовокзалі Москви о 8:00 24 липня, звідки автобусом їх повинні були доставити до Мінська. Увечері автобус з "вагнерівцями" успішно подолав кордон Білорусі і попрямував у бік аеропорту.

Продовження Bellingcat обіцяє опублікувати в другій частині розслідування.

Нагадаємо, 29 липня білоруські правоохоронці зробили заяву про затримання на території Білорусі групи бойовиків приватної військової компанії Вагнера. Їх звинуватили в спробі дестабілізації ситуації напередодні президентських виборів в країні.

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 затриманих під Мінськом бойовиків приватної військової компанії Вагнера.

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