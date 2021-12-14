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"Безпрецедентна загроза": Кличко розповів, як Київ готується до нападу РФ

14 грудня 2021, 20:20

Кличко нагадав, що на кордоні з Україною і тимчасово окупованих територіях перебуває 100 тисяч російських солдатів.

Кличко
Київ готується до можливої агресії Росії-Кличко / УНІАН

Столиця щосили готується до режиму надзвичайної ситуації через загрозу військового вторгнення Росії.

Мер Києва Віталій Кличко закликав Німеччину розблокувати поставки оборонної зброї Україні, повідомляє видання Bild.

"У моєму рідному Києві ми готуємося до можливої надзвичайної ситуації, і я як мер організую громадянську оборону. Ми активізували роботу з набору та підготовки резервістів", — повідомив київський мер.

Кличко нагадав, що на кордоні з Україною і тимчасово окупованих територіях перебуває 100 тисяч російських солдатів.

"Це безпрецедентна загроза. Існують різні сценарії нападу Російської армії на Україну, і ми маємо бути готовими до всіх з них", — підкреслив Кличко.

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Крім того, мер столиці закликав Німеччину розблокувати поставки оборонної зброї Україні.

"Не може бути, щоб Німеччина не схвалила рішення НАТО щодо постачання оборонної зброї Україні! Новий уряд Німеччини має зрозуміти, що допомога нашій країні ще ніколи не була настільки важлива", — заявив Кличко.

Переговори по Донбасу

Військовий конфлікт Росії і України триває з весни 2014 року, коли російські війська окупували Крим і Донбас. Москва не визнає себе стороною збройної конфронтації і стверджує, що в Україні, мовляв, йде "громадянська війна" і вважає себе нібито "посередником у конфлікті Києва і "ЛДНР".

Восени відбулися переговори за участю президента України Зеленського, канцлера ФРН Меркель і глави Франції Макрона, а також Діалог Меркель і Макрона з президентом РФ Путіним. Сторони намагалися домовитися про новому саміті в нормандському форматі щодо Донбасу. Будувалися плани з проведення зустрічі на рівні глав МЗС, але захід не відбувся.

В Німеччина і Франція навіть анонсували проведення зустрічі в нормандському форматі на рівні міністрів закордонних справ, проте в підсумку переговорів не було.

Пізніше прес-секретар президента України Сергій Никифоров заявив, що питання проведення саміту "Нормандії" під великим питанням. Державам не вдається домовитися ні щодо зустрічі лідерів, ні про переговори міністрів закордонних справ.

Президент Володимир Зеленський вважає, що до прогресу в переговорному процесі щодо Донбасу може привести підключення до діалогу США. Інший варіант – прямі переговори Зеленського і Путіна. Причому на Заході підтримують дискусію Києва і Москви.

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