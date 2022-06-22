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Безалкогольне пиво: скільки слід пити і чи можна сідати за кермо

22 червня 2022, 09:30

Серед людей, які відмовилися від спиртних напоїв, безалкогольне пиво користується популярністю. Однак слід пам'ятати правила його вживання.

Пиво машина
Після безалкогольного пива за кермо можна сідати, випивши в середньому 0,5 л або одну пляшку / ua.depositphotos.com

Розмови про безалкогольне пиво в компанії друзів часто породжують безліч дискусій. Прихильники тверезості вважають, що такий напій навряд чи сприяє здоровому способу життя, оскільки в ньому міститься частка відсотка алкоголю. Любителі традиційного пива можуть вважати його сурогатом, який краще й зовсім не вживати. Однак є і справжні поціновувачі такого пива - вони віддають перевагу кухолю або баночці безалкогольного замість звичайного напою з пивних дріжджів.

Пиво безалкогольне з'явилося у США у 1919 році, коли в країні панував сухий закон. Тоді американська влада забороняла продаж у суспільст ві алкоголю з відсотком спирту вище 1,28. Щоб підвищити прибуток, компанії знижували частку етанолу в пиві, яке відпускали на продаж. У 1933 році дозволили пиво з вмістом етанолу в 3,2%, а поправку до закону було скасовано.

Втім, на Заході на той час звикли до безалкогольного пива. Популярність спиртного напою різко зросла у 1970-х роках у Європі та Америці. Науково-технічний прогрес привів до появи у багатьох людей автомобілів, а за кермом, як всім нам добре відомо, вживати спиртне суворо заборонено.

Чи можна сп'яніти від безалкогольного пива

Виробники напою, незважаючи на технологію використання мембранної фільтрації, не можуть повністю видалити з нього алкоголь. Нормою вважається похибка від 0,1 до 0,5% спирту в 100 мл напою.

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Безалкогольне пиво популярне серед тих, хто відмовився від спиртних напоїв / ua.depositphotos.com

Чи можна сп'яніти від безалкогольного пива і скільки пляшок для цього треба випити – питання риторичне. Існує думка, що це неможливо, оскільки потрібно поглинути величезні обсяги напою. Втім, бувають випадки, коли людина дійсно може спіймати відчуття легкого сп'яніння.

Чи можуть пити безалкогольне пиво жінки і діти

Серед категорії людей, яким не рекомендується вживати пиво без алкоголю – жінки та діти. Наприклад, такий пивний напій, як Балтика 0 краще не вживати вагітним, годуючим мамам. Спеціальні елементи у вигляді консервантів і ароматизаторів можуть вкрай негативно вплинути на розвиток плоду.

Також безалкогольний пивний напій краще не пити людям з хронічними захворюваннями серцево-судинної системи, печінки, нирок і людям похилого віку.

Лікування, таблетки та безалкогольне пиво

Лікарі часто дотримуються думки про те, що прийом антибіотиків і безалкогольного пива несумісні. У такому напої, нехай навіть і в невеликих дозах, але все ж міститься алкоголь. Під час прийому препаратів вживання пива може призвести до погіршення здоров'я людини. Лікарські препарати погано засвоюються організмом в поєднанні з безалкогольним пивним напоєм. Сповільнюється і процес виведення з організму активних речовин.

Таблетки похмілля
Таблетки з безалкогольним пивом лікарі поєднувати не рекомендують / ua.depositphotos.com

Комбінація антибіотики + безалкогольне пиво можуть призвести до отруєння і проявитися в слабкості, головному болі, нудоті, проносі та інших симптомах.

Чи можна пити безалкогольне пиво за кермом

Пити чи не пити безалкогольне пиво перед тим, як сідати за кермо, залишається дискутивним питанням. Міністерство юстиції України дозволяє перебувати за кермом в ситуації, коли в крові не більше 0,2 проміле алкоголю. Безалкогольне пиво містить до 0,05 проміле алкоголю. Не виключено, що ви вип'єте 4 банки безалкоголки, а алкотестер підведе.

Щоб не потрапити в ситуацію, коли доведеться вести діалог з поліцією, перед вживанням пивного напою і посадкою до машини слід заздалегідь вивчити склад подібного пива.

Пиво машина
Чи можна пити безалкогольне пиво за кермом залишається дискутивним питанням / ua.depositphotos.com

Якщо випити 0,5 безалкогольного пива, рівень етанолу в крові не перевищить норми. За 10-15 хвилин запах алкоголю вивітриться, і швидше за все, алкотестер покаже нуль. Перегар зберігається навіть у тому випадку, якщо людина випила незначну дозу.

Одна пляшка безалкогольного пива не призведе до штрафу за водіння в нетверезому вигляді. А ось випиті за 10 хвилин 2 пляшки наблизять людину до зони ризику.

Загалом, не рекомендується пити більше 1-2 банок безалкогольного пивного напою перед тим, як сідати за кермо. Треба почекати певний час, перш ніж кудись їхати. Можна придбати і тестер, щоб проводити самостійний контроль.

пиво
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