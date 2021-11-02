Блінкен під час зустрічі із Зеленським зробив гучну заяву щодо СП-2

Ентоні Блінкен зустрівся з Зеленським / Фото Reuters

Державний секретар Ентоні Блінке зустрівся сьогодні з президентом України Володимиром Зеленським під час кліматичного саміту COP26 у Глазго.

Блінкен запевнив, що Штати продовжать зменшувати ризики для України від Північного потоку-2, повідомляє пресслужба Державного департаменту США.

Під час зустрічі Блінкен привітав кроки, які запроваджує Україна для боротьби з корупцією.

У той же час держсекретар зазначив, що США і союзники продовжать зміцнювати енергетичну безпеку країни і зменшувати ризики, пов'язані з газопроводом Північний потік-2.

Сертифікація Північного потоку-2

"Північний потік-2" - це газопровід для поставок газу в обхід України. 10 вересня 2021 року в Росії заявили про завершенні будівництва і анонсували початок його експлуатації вже до кінця 2021 року.

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Але для того, щоб почати постачання газу "Північним потоком-2", компанія-оператор повинна отримати сертифікацію, а також провести анбандлінг. За правилами, компанія, що працює на внутрішньоєвропейському газовому ринку, не може одночасно видобувати, постачати і транспортувати газ.

Це ж стосується і оператора "Північного потоку-2", оскільки з 2019 року ці правила поширили і на газопроводи з третіх країн. У Nord Stream 2 AG з рішенням не згодні і пробували оскаржити його в суді, поки без успіху.

У німецького регулятора є чотири місяці, тобто до 8 січня 2022 року, на прийняття рішення щодо сертифікації оператора "Північний потік-2". Потім проект рішення передадуть на вивчення Єврокомісії. Її висновок має бути готовий протягом двох або чотирьох місяців (якщо брюссельським чиновникам потрібна додаткова інформація).