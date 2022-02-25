Британський прем'єр-міністр розфарбував свою офіційну резиденцію кольорами прапора України

Також Борис Джонсон звернувся до українців українською мовою.
В офіційному Twitter-акаунті прем'єр-міністра Великобританії з'явилася фотографія резиденції Бориса Джонсона, оснащена підсвічуванням жовто-синіх кольорів.
Проекція імітує прапор України. Таким чином прем'єр-міністр висловлює свою підтримку українському народу.
Повідомлення до фотографії написано англійською та українською мовами.
"Сполучене Королівство стає разом з Україною та її народом, який мужньо захищає свою свободу та демократію", - написав Джонсон.
The UK stands with Ukraine and its people as they courageously defend their freedom and their democracy.
Сполучене Королівство стає разом з Україною та її народом, який мужньо захищає свою свободу та демократію.
???? pic.twitter.com/rjL6xggco3— UK Prime Minister (@10DowningStreet) February 24, 2022Реклама
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський звернувся до громадян Російської Федерації. Він закликав їх вийти на протести проти війни в Україні.
Таку заяву президент країни зробив у рамках свого екстреного брифінгу. "Всім У Російській Федерації, хто не втратив совість, час вийти з протестами проти війни з Україною", - заявив Зеленський.
Також понад півмільйона людей вже підписали петицію з вимогою зупинити війну з Україною.
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