Британський прем'єр-міністр розфарбував свою офіційну резиденцію кольорами прапора України

Борис Джонсон прикрасив свою резиденцію кольорами України / twitter.com/10DowningStreet

В офіційному Twitter-акаунті прем'єр-міністра Великобританії з'явилася фотографія резиденції Бориса Джонсона, оснащена підсвічуванням жовто-синіх кольорів.

Проекція імітує прапор України. Таким чином прем'єр-міністр висловлює свою підтримку українському народу.

Повідомлення до фотографії написано англійською та українською мовами.

"Сполучене Королівство стає разом з Україною та її народом, який мужньо захищає свою свободу та демократію", - написав Джонсон.

The UK stands with Ukraine and its people as they courageously defend their freedom and their democracy.



Сполучене Королівство стає разом з Україною та її народом, який мужньо захищає свою свободу та демократію.



???? pic.twitter.com/rjL6xggco3 Реклама February 24, 2022

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський звернувся до громадян Російської Федерації. Він закликав їх вийти на протести проти війни в Україні.

Таку заяву президент країни зробив у рамках свого екстреного брифінгу. "Всім У Російській Федерації, хто не втратив совість, час вийти з протестами проти війни з Україною", - заявив Зеленський.

Також понад півмільйона людей вже підписали петицію з вимогою зупинити війну з Україною.

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