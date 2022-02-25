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Британський прем'єр-міністр розфарбував свою офіційну резиденцію кольорами прапора України

25 лютого 2022, 19:58

Також Борис Джонсон звернувся до українців українською мовою.

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Борис Джонсон прикрасив свою резиденцію кольорами України / twitter.com/10DowningStreet

В офіційному Twitter-акаунті прем'єр-міністра Великобританії з'явилася фотографія резиденції Бориса Джонсона, оснащена підсвічуванням жовто-синіх кольорів.

Проекція імітує прапор України. Таким чином прем'єр-міністр висловлює свою підтримку українському народу.

Повідомлення до фотографії написано англійською та українською мовами.

"Сполучене Королівство стає разом з Україною та її народом, який мужньо захищає свою свободу та демократію", - написав Джонсон.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський звернувся до громадян Російської Федерації. Він закликав їх вийти на протести проти війни в Україні.

Таку заяву президент країни зробив у рамках свого екстреного брифінгу. "Всім У Російській Федерації, хто не втратив совість, час вийти з протестами проти війни з Україною", - заявив Зеленський.

Також понад півмільйона людей вже підписали петицію з вимогою зупинити війну з Україною.

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