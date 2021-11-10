"Майбутні маніяки та ґвалтівники": психолог пояснила, чому в Україні процвітає дитяча жорстокість

Психолог розповіла, коли пора бити на сполох / bryansktoday.ru

Явище дитячої та підліткової жорстокості в Україні не рідкість. Часом воно досягає шокуючих форм.

Чому діти сьогодні часто жорстокі до інших людей і як з цим боротися, в коментарі Главреду розповіла сімейний психолог, психотерапевт і сексолог Олена Щербань.

Експерт зазначила, що коли народжується дитина, він – як чистий аркуш. Він точно не агресивний і не жорстокий, а набуває жорстокість проживаючи в сім'ї і соціумі.

"Річ не в дітях, вони лише копіюють моделі поведінки. Справа в батьках, поруч з якими діти не можуть отримати любов, ніжність і тепло, яких потребують, це базові потреби. Коли така дитина підростає, він стає мстивим, пробує відіграти на людях те, що було відіграно на ньому. Він не може придумати нічого нового – він може тільки відтворювати побачений і пережитий досвід", - пояснила Щербань.

Це можна якось зупинити?

За словами психолога, помітивши прояви агресії і жорстокості у своєї дитини, батьки повинні не зволікаючи звертатися до фахівців.

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читайте такожДепресивні стани у підлітків: поради психотерапевта, як уникнути біди"Швидше за все, ці діти - це майбутні маніяки та гвалтівники, тому що вони настільки фрустровані, у них настільки закритий шлях до власного серця, що проявлятися вони можуть тільки через насильство. Регулювати дітей до повноліття можна тільки через батьків. Потрібно дивитися, в якій обстановці вони виросли, і що відбувалося в дитинстві", - підсумувала психолог.

Повну версію чату з Оленою Щербань читайте тут.