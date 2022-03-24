Ходитимуть голим і босим: від російських спортсменів тікають спонсори через підтримку війни в Україні

Аверіна, Большунов, Рилов / Комерсант

Німецька компанія Kinetixx, що спеціалізується на виробництві рукавичок, розірвала контракт з титулованим російський лижником Олександром Большуновим через його підтримку війни в Україні.

Як відомо, кілька днів тому Большунов взяв участь у концерті в Москві на стадіоні Лужники на підтримку війни, розв'язаної Росією в Україні.

Менеджер з маркетингу німецької компанії Гельмут Ганус різко відреагував на таку поведінку спортсмена.

"Це божевілля. У мене немає слів. Він показав себе прихильником Путіна, і це абсолютно неприйнятно. Ми повністю дистанціюємося від цього", - повідомляти VG.

Крім того, з Большуновим розірвав контракт французький виробник інвентарю та екіпіровки Rossignol.

У соцмережах вже почали висміювати відмову від роботи з російськими спортсменами, кажучи, що росіянину тепер доведеться бігати голим і босим.

Також олімпійський чемпіон з плавання Євген Рилов підтримав агресію Росії проти України і моментально отримав розплату.

Російський спортсмен також як і Большунов взяв участь у концерті-мітингу, присвяченому окупації Криму. На куртці Рилова була нова рашистська символіка-буква "Z", яку використовують окупанти в Україні.

Компанія Speedo моментально відреагувала на такий вихід спортсмена і прийняла рішення розірвати з ним спонсорський контракт.

При цьому невиплачені згідно з контрактом кошти направлять до Фонду біженцям України.

Відзначимо, що компанія Speedo - найбільший дистриб'ютор спортивного екіпірування для плавання, зокрема плавок. Тепер Рилову доведеться виступати без плавальних трусів відомого бренду.

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