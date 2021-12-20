Колишнього міністра, якого підозрюють у вбивстві, випустили з СІЗО

За інформацією ЗМІ, за колишнього міністра закордонних справ вже внесли певну судом заставу.
Колишній міністр закордонних справ Леонід Кожара, якого підозрюють у вбивство бізнесмена Сергія Старицького, вийшов із СІЗО. За нього внесли заставу в 2,7 млн гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна повідомило джерело в правоохоронних органах.
"За Леоніда Кожару було внесено визначену судом заставу 2,7 млн гривень. Він покинув СІЗО", - йдеться в повідомленні.
Вбивство Старицького
Нагадаємо, Сергія Старицького в ніч на 22 лютого знайшли в будинку з вогнепальним пораненням з нагородного пістолета ексміністра.
Дружина дипломата заявила, що вона винна в злочині, який стався випадково.
Водночас 25 березня колишнього міністра закордонних справ України Леоніда Кожару затримали за підозрою в умисному вбивстві.
За версією сторони обвинувачення, 21 лютого Кожара і Старицький вживали алкоголь, після чого у них виник особистий конфлікт. Після бійки Кожара спочатку вдарив у потилицю бізнесмена, а після вистрілив йому в око.