Колишнього міністра, якого підозрюють у вбивстві, випустили з СІЗО

За Кожару внесли заставу

Колишній міністр закордонних справ Леонід Кожара, якого підозрюють у вбивство бізнесмена Сергія Старицького, вийшов із СІЗО. За нього внесли заставу в 2,7 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна повідомило джерело в правоохоронних органах.

"За Леоніда Кожару було внесено визначену судом заставу 2,7 млн гривень. Він покинув СІЗО", - йдеться в повідомленні.

Вбивство Старицького