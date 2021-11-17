Чим небезпечні оливки - коментар фітнес-тренера / pixabay.com

Є помітна різниця між натуральними і консервованими оливками, яка може помітно позначатися на людському організмі. Про це Нутриціолог і фітнес-тренер Наталія Кушнір розповіла в коментарі РИА Новости.

"Оливки багаті різними вітамінами і жирними кислотами, які відповідають за нормальну роботу всього організму і захищають його. В оливках є практично всі необхідні людині вітаміни і мікроелементи: натрій, кальцій, калій, магній, залізо, фосфор, мідь, цинк, селен", — зазначила вона.

Кушнір підкреслила, що в основному доступні тільки консервовані оливки, які шкідливі через добавки. Адже залишки невимитої каустичної соди і глютонату заліза роблять плоди алергеном. У розсолі багато солі, тому оливки не можна їсти тим, хто страждає циститом, гастритом з підвищеною кислотністю, дітям до трьох років.

"Оливки мають властивість гнати жовч, тому будуть шкідливі в період загострення жовчнокам'яної хвороби, при холециститі, панкреатиті і при каменях у нирках", - підсумувала Кушнір.

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Нагадаємо, раніше відомий дієтолог Ольга Безугла зазначила, що захоплюватися оливками не варто, адже вони солоні і консервовані. У ста грамах ягід міститься 3-4 грами солі. Добова норма оливок - не більше 10 ягід.

Як повідомляв Главред, раніше вчені заявили, що найкорисніше масло - це оливкова.