Чим корисна кава для мозку-коментар вчених / ua.depositphotos.com

У тих людей, хто щодня п'є каву, все нижче і нижче ризик розвитку з віком когнітивних порушень. Це пов'язано з тим, що у них в мозку повільніше накопичуються амілоїдні білки. Результати дослідження вчених були опубліковані в журналі Frontiers of Aging Neuroscience.

Аналізуючи дані великого дослідницького проекту, який проводився протягом десяти років університетом імено Едіт Коуен, фахівці встановили зв'язок між напоєм і декількома важливими маркерами, які пов'язані з хворобою Альцгеймера.

"Ми виявили, що учасники з більш високим споживанням кави мали більш низький ризик розвитку легких когнітивних порушень, часто передуючих хвороби Альцгеймера, і самої хвороби Альцгеймера", - говорить автор статті, доктор медицини Саманти Гарденер.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що колектив італійських і японських вчених склав топ-3 суперпродуктів, які значним чином покращували роботу головного мозку.

До того вчені пояснили, чим корисний шоколад для здоров'я серця і мозку. Лікар-дієтолог Оксана Скиталінська розповіла, які продукти покращують пам'ять.