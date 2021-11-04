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Чим сир корисний і чим шкідливий для тіла - коментар дієтолога

4 листопада 2021, 15:55

Фахівець зазначила, що калорійність сиру, як давно відомо вченим, є протипоказанням для людей з надмірною масою тіла і серцево-судинними захворюваннями.

Сир
Чим сир корисний і чим шкідливий для тіла - відвів дієтолога / УНІАН

Вибирати сир людям потрібно дуже ретельно. Про це розповіла в коментарі РИА Новости дієтолог Тетяна Іваннікова.

"Сир - дуже поживний продукт і на одну чверть складається з білків. Вони потрібні нам, так як є будівельним матеріалом для м'язів. Тому сир часто вживають спортсмени в відновлювальний період. Перевага сиру в тому, що його білки засвоюються краще, ніж молочні. Так як сир дуже калорійний продукт, він відмінно заповнює енергію, тому його часто використовують в якості корисного перекусу", – заявила експерт.

Іваннікова зазначила, що калорійність сиру є протипоказанням для людей з надмірною масою тіла і серцево-судинними захворюваннями.

"При виборі сиру звертайте увагу на склад, в ньому не повинно бути багато рослинних жирів. Процес виготовлення цього продукту досить довгий і витратний, тому сир не може коштувати дешево", – підсумувала вона.

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Нагадаємо, раніше людям з підвищеним артеріальним тиском і слабкими судинами лікарі порадили уникати підйому важких гантель або гир.

Дієтолог проекту Natures Aid Дженні Логан назвала овоч, сік якого потрібно пити натщесерце проти високого тиску.

viber
здоров'я сир
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