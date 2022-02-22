Чверть українців готова воювати, ще чверть допомагатиме армії - опитування

48% українців готові або воювати, або надавати допомогу армії / Фото Reuters

Майже половина (48%) громадян України будуть або воювати, або надавати допомогу армії у випадку повномасштабної агресії. 18% лише намагатимуться вижити, 3% – виїхати за кордон. Одночасно з тим, за менше ніж три місяці на 9% скоротилася частка українців (до 14%), які взагалі не вірять у нове вторгнення РФ.

Про це йдеться у дослідженні, проведеного фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва спільно з Центром політичної соціології 1-12 лютого

читайте також89% українців вважають, що ЗСУ повинні відкривати вогонь у відповідь по бойовиках - опитуванняПорівняно з груднем 2021 року, на 5% зросла кількість охочих доєднатися до добровольчих сил для протидії військовій агресії РФ у разі нового вторгнення до України. Станом на лютий 2022 року загалом таких 14% українців. Ще 8% готові боронити Україну у лавах Збройних Сил. 25% надаватимуть посильну невійськову допомогу.

Українців запитали, чи готові вони взяти до рук зброю / dif.org.ua

Чоловіки наразі активніше за жінок готові йти воювати як у складі ЗСУ (+13% порівняно з жінками), так і у складі добровольчих батальйонів (+16%), тоді як жінки більше надають перевагу невійськовій допомозі (+15% порівняно з чоловіками). Однак, як свідчать результати опитування, близько 10% українських жінок готові зі зброєю в руках боротися проти військової агресії РФ.

Йти воювати найактивніше готова молодь: серед респондентів до 30 років 31% повідомили, що готові вступити до ЗСУ чи добровольчих сил. Серед громадян старших 54 років, порівняно з іншими віковими категоріями, частіше (різниця 18% з групою "молодше 30") поширена позиція, що у разі нового вторгнення РФ вони будуть намагатися просто вижити. Однак серед молоді більше охочих виїхати з країни – 6%, що означає, що у разі нового військового вторгнення Україну чекає відчутний відтік молодих кадрів.

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Росія визнала "ЛДНР" на окупованих районах Донбасу

Російський президент Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання Росією "державності" так званих "ДНР" та "ЛНР" на окупованому Донбасі. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником підписали договір про дружбу.

Російська Федерація в рамках указу Путіна ввела свої війська на окуповані райони Донецької та Луганської областей.

Президент України Володимир Зеленський під час свого звернення до нації сказав, що визнання Москвою "ЛДНР" може означати вихід російської сторони з "Мінська". Глава держави підкреслив, що Київ у зв'язку з такими обставинами ініціює консультації у рамках Будапештського меморандуму, терміновий саміт в нормандському форматі і залишає за собою право на індивідуальну і колективну оборону.

Держдума Росії у вівторок, 22 лютого, планує ратифікувати угоди, підписані Москвою з "ЛДНР". У парламенті не уточнюють, у яких межах вони збираються визнати російські утворення на захопленому Донбасі.