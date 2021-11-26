Що буде з організмом, якщо їсти макарони постійно-відповідь нутриціолога / ua.depositphotos.com

90% всіх макаронів містять глютен, вживання якого у великих кількостях може призвести до синдрому розрідженого кишечника, аутоімунних захворювань і проблем зі шкірою. Про це в коментарі РИА Новости заявила відомий фахівець-Нутриціолог Анастасія Гаврикова.

За її словами, різноманітність нутрієнтів - основне правило при складанні раціону.

"Якщо ви будете вживати макарони щодня, то не будете отримувати тих нутрієнтів, які містяться, наприклад, у крупах: в гречці, в бурому рисі, в кіноа. Тому якщо ви любите макарони, проаналізуйте, чи немає у вас проблем з шлунково-кишкового тракту, аутоімунних захворювань, як виглядає ваша шкіра, є чи ні зайву вагу. Якщо ви здорові, то можете вживати звичайні макарони з пшениці. Однак знайте міру", - говорить Гаврилова.

Нутриціолог зазначила, що можна віддавати перевагу безглютеновим макаронам ‒ до них відносяться фунчоза, ширатаки, Горохові макарони, з нуту, Кукурудзяні.

"Звертайте увагу, щоб на упаковці було написано "ні ГМО", — підсумувала вона.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що шотландські вчені з Абердинського університету з'ясували, що низькокалорійні дієти можуть продовжити життя.

На думку вчених, низькокалорійні програми харчування дозволяють на 18% знизити ризик ранньої смерті у людей з надлишком маси тіла.

Як заявила співавтор даного дослідження Елісон Авенель, найбільш корисні дієти з низьким вмістом жиру, цукру і рафінованих вуглеводів.