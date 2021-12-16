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Що буде з тілом, якщо кожен день їсти гречку - відповідь фахівця

16 грудня 2021, 01:59

Відомий експерт-нутриціолог Катерина Михайленко гречку людям однозначно потрібно вводити в раціон, але є певні умови для її вживання людьми.

Гречка
Що буде з тілом, якщо щодня їсти гречку - відповідь фахівця / УНІАН

Певні властивості гречки роблять її дорогоцінним продуктом для мільйонів людей. Про це розповіла Нутриціолог Катерина Михайленко в коментарі "РИА Новости".

"Гречка - це унікальний і цінний за своїм складом продукт. Мало того, що вона цінується серед усіх круп високим вмістом рослинного білка (до 13 грамів на 100 грамів продукту), так ще й виділяється вмістом заліза, що важливо при анемії. У гречаній крупі також присутні магній, фосфор, кальцій, цинк. А ще в гречці багато вітамінів: A, D, C, E, вітаміни групи В, P (рутин), PP (нікотинова кислота)", — сказала фахівець.

Михайленко каже, що гречку людям однозначно потрібно вводити в раціон, але вживати помірно.

"Гречка - безглютеновий продукт, цей фактор особливо важливий людям з таким захворюванням, як целіакія. Однозначно її потрібно вводити в свій раціон, але вживання має бути раціональним в зв'язку з високою калорійністю. Тому тим, хто бореться із зайвою вагою, гречку варто вживати помірно. І, звичайно ж, оцінити користь або шкоду гречки при конкретному захворюванні можна тільки після консультації зі своїм лікуючим лікарем", — підсумувала експерт.

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Нагадаємо, раніше шотландські вчені з Абердинського університету з'ясували, що низькокалорійні дієти можуть продовжити життя.

На думку вчених, низькокалорійні програми харчування дозволяють на 18% знизити ризик ранньої смерті у людей з надлишком маси тіла.

Як заявила співавтор даного дослідження Елісон Авенель, найбільш корисні дієти з низьким вмістом жиру, цукру і рафінованих вуглеводів.

viber
гречка правильне харчування
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