Що буде з тілом, якщо взагалі не їсти хліб - відповідь дієтолога / ua.depositphotos.com

Певних проблем можна уникнути, якщо або навідріз відмовитися від хліба, або мінімізувати його вживання. Про це лікар-дієтолог Тетяна Розумовська розповіла РИА Новости.

За її словами, калорійність хліба - в середньому 250-300 кілокалорій на 100 грамів. При цьому пшеничний хліб з борошна тонкого помелу має високий глікемічний індекс — 85-90.

"Коли ви їсте білий хліб, відбувається сильний викид інсуліну: цукор в крові різко зростає, потім настільки ж різко падає, і ви швидше відчуваєте себе голодним. Таким чином, хліб з борошна тонкого помелу побічно впливає на набір ваги, стимулюючи апетит. Якщо ви багато сидите і мало рухаєтеся, краще прибрати продукт з меню", - заявила Разумовська.

Дієтолог зазначила, що в цільнозерновому хлібі багато харчових волокон. І, якщо з'їсти його занадто багато, то можна спровокувати здуття живота і метеоризм. Але якщо є хліб в міру (в 100 грамах цільнозернового хліба близько 7,4 грама харчових волокон), то Він, навпаки, допомагає травленню.

"Білий хліб з борошна тонкого помелу, навпаки, може призводити до запорів, особливо у людей старшого покоління, і якщо є проблеми з кишечником, краще виключити його з меню", — підсумувала дієтолог.

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Нагадаємо, раніше дієтолог і ендокринолог Олена Барредо розповіла, які зміни відбудуться в організмі, якщо виключити з раціону хліб всіх всіх видів.

"Хліб - це швидкий вуглевод, який негативно впливає на вуглеводний обмін і викликає інсулінорезистентність. При відмові від хліба у людини зменшиться інсулін, глюкоза і нормалізується вуглеводний і ліпідний обмін", - говорить фахівець.

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