Що робити, якщо вчасно не отримали друге щеплення від COVID-19: в МОЗ дали рекомендації

У Міністерстві охорони здоров'я радять зробити друге щеплення навіть із запізненням / УНІАН

Як бути українцям, які вчасно не отримали другу дозу вакцини від коронавірусу та чи потрібно починати курс вакцинації заново, пояснив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Наразі щеплені однієї дозою отримують "жовті" COVID-сертифікати.

Міністр радить у будь-якому випадку зробити друге щеплення навіть із запізненням. Зазначається, що на цей час не визначений кінцевий найпізніший термін введення другої дози вакцини проти COVID-19. Тому, якщо вакцинуватися другою дозою вчасно не вдалося, це слід зробити за першої нагоди.

"Немає такого, що проґавили момент. Навіть, якщо не потрапили у 21 день, коли рекомендовано зробити друге щеплення. Зробите друге щеплення на 28 чи 35 день. Не повторний курс, а друге щеплення. Тому моя порада, якщо таке сталося, прийти і якомога швидше зробити друге щеплення. Оскільки найбільш гарантований захист від важкого перебігу захворювання - повний курс вакцинації", – пояснив Ляшко в ефірі телеканалу 1+1.

При цьому в МОЗ рекомендують вакцинуватись раніше або пізніше тільки у випадку крайньої потреби.

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17 листопада на брифінгу Ляшко заявив, що понад 600 тисяч українців поки не дійшли за своєю другою дозою вакцини від коронавірусу, попри те, що час її введення вже настав. Він зазначив, що в Україні хоча б одну дозу вакцини отримали 40% повнолітніх українців. У Києві ж двома дозами вакциновано понад 50% дорослих.

Протягом доби в Україні захворіли на коронавірус 10 635 осіб, серед них 894 дитини та 99 медпрацівників. До слова, кількість видужали вже другу добу поспіль перевищує кількість інфікованих.

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