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Що можна прати в режимі швидкого прання: 3 правила, які збережуть ваші речі в ідеальному стані

22 червня 2022, 13:39

Рушники і постільну білизну ні в якому разі не можна прати у режимі швидкого прання – це не лише неефективно, а й небезпечно.

Что можно стирать в режиме быстрой стирки
Що можна прати в режимі швидкого прання/ ua.depositphotos.com

Режим швидкого прання є практично в усіх сучасних пральних машинках і допомагає суттєво зекономити час, який є великою цінністю для кожної господині. Але часто в погоні за тим, щоб швидше впоратися з усіма домашніми справами, ми самі можемо собі нашкодити і непоправно зіпсувати свої речі. Для того, щоб цього не сталося, давайте розберемося, що можна прати в режимі швидкого прання, а що не варто ні за яких обставин.

Режим швидкого прання зазвичай розрахований приблизно на 30 хвилин, проте є моделі пральних машинок, які дозволяють випрати одяг навіть за 15-20 хвилин.

Хоча господині використовують цей режим досить часто, насправді є лише обмежене коло речей, які можна прати таким чином.

Отже, що можна прати в режимі швидкого прання:

1. Не сильно забруднені речі

Режим швидкого прання дозволяє освіжити ваші речі й позбутися якихось нескладних плям, адже за такого режиму ваш одяг переться на низьких температурах – 30-40 градусів. Тому машинка за таких умов легко зможе повернути свіжий вигляд, наприклад, речам які ви змінюєте щодня – футболкам, блузкам, сорочкам, шкарпеткам. Проте вона не зможе впоратися зі складними і старими плямами.

Не можна за такого режиму прати також рушники і постільну білизну. Тут в роботу вступають три "але".

  • По-перше, вони не відперуться належним чином – щоб впоратися із забрудненнями, для них потрібно обирати повний режим прання і температуру не нижче 60 градусів.
  • По-друге, прання на низьких температурах не вбиває пилових кліщів та мікроби, як наслідок – у вас чи у ваших рідних можуть виникати алергічні реакції.
  • І по-третє, це шкодить самій пральній машинці. Рушники і постільна білизна сильно вбирають воду. І якщо за звичайних режимів це не проблема, то у швидкому режимі машинка не встигає рівномірно розподілити речі по барабану, і як наслідок утворений "снаряд" із мокрих речей весь час б’є з величезною силою по стінках барабана і може пошкодити його.

2. Речі, у яких потрібно лише позбутися неприємних запахів

Цей режим підійде, якщо ваші речі практично чисті, проте ви хочете позбутися запахів тютюну, поту, вина тощо.

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У режимі швидкого прання можна прати не дуже забруднені речі/ ua.depositphotos.com

3. Речі з міцних тканин

Так як прання за такого режиму відбувається дуже інтенсивно, не можна кидати в машинку речі з вовни, тонких і делікатних тканин, і загалом ті, яким потрібне ручне прання. Краще перед пранням одразу відсортувати усі речі й поділити їх на дві групи. Й для тих, для яких режим швидкого прання може серйозно нашкодити, встановлювати на машинці більш щадні режими.

Також цього режиму слід уникати для досить зношених чи пошкоджених речей, адже в такому разі машинка пошкодить їх ще більше.

Що ще потрібно знати про режим швидкого прання

За такого режиму потрібно класти вдвічі менше білизни і вдвічі менше прального порошку. Цього правила варто дотримуватися для того, щоб речі змогли нормально прополоскатися навіть у прохолодній воді.

Якщо режим швидкого прання стандартний для вас і лише ним ви зазвичай користуєтеся, то хоча б раз на кілька тижнів вмикайте машинку на повний режим за температури 60 градусів. Справа у тому, що через постійне прання на низьких температурах у барабані починають розмножуватися бактерії та цвіль, і з часом з’являється неприємний затхлий запах, який може перебрати на себе і ваш одяг.

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