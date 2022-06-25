Що не можна робити і говорити при чоловікові: ТОП-5 найгучніших "ні"

Що не можна робити жінці при чоловікові - як правильно поводитися з чоловіком / Колаж - depositphotos.com/ pixabay.com

Справжня жінка у відносинах - це жінка, яка вміє і зберегти себе, і дарувати себе без залишку. При цьому розуміння того, що повинна робити жінка для чоловіка коливається від відносин до відносин.

Куди простіше сказати, що жінка не повинна робити ні при ньому, ні для нього. Відставимо побутові та інтимні подробиці, правила для яких кожен повинен визначити самостійно.

Перейдемо до справ і фраз, які часто зриваються з язика, і можуть зруйнувати відносини. Главред розповість, що категорично не можна робити жінці при чоловікові.

1. Обговорювати колишніх партнерів

Ніколи. Ніяк. Ні за яких обставин. Зберігайте секрет про колишніх коханців сильніше, ніж дракони охороняють своє золото. Тому що ледь ви відкриєте ящик Пандори, зупинити наслідки буде вже неможливо. Якщо на питання про минулі відносини ваш нинішній партнер почує хвалебну розповідь – в ньому заграють ревнощі (і, повірте, вашого колишнього вам будуть згадувати при кожній сварці). Якщо ви будете відгукуватися про колишнього погано – чоловік задасть собі як мінімум два питання, відповіді на які не зіграють вам на руку: чому ви тоді взагалі були разом, раз він такий поганий; і чи будете ви говорити про нього так само погано, якщо розлучитеся. Тому цю тему навіть у випадкових розмовах з подругами в його присутності краще обходити стороною. Брехати, що до нього у вас не було нікого, теж не варто. Просто дайте чоловікові зрозуміти, що своє минуле ви залишили в минулому.

2. Порівнювати з іншими чоловіками

По-перше, це не ввічливо, по-друге, ви навряд чи захочете отримати аналогічне до себе ставлення. Якщо ви захоплено відгукуєтеся про успіхи і риси іншого чоловіка, ваш коханий може зробити два невтішних висновки: а) ви дивитеся на інших чоловіків, причому дивитеся оцінююче, б) він для вас – не найкращий. І якщо навіть і перше, і друге, брехня несусвітня, це просто неприємно. Використовувати порівняння, як спосіб мотивації – марно, а говорити про інших чоловіків, для підтримки розмови – образливо. До того ж, задумайтеся на секунду: хотіли б ви, щоб ваш благовірний, поїдаючи турботливо приготовану вами вечерю, ненароком сказав, що дружина друга цю страву готує краще?

Якою має бути жінка для чоловіка / pixabay.com

3. Критикувати свою зовнішність

Ваш чоловік може і не помічати цієї тисячі і одного недоліку, який вишукують в собі деякі жінки, ледь бачать дзеркало. Але він уважно слухає, що і як ви говорите про себе. Тому те, що він не вважав недоліком, вимовлене вами, раптом може знайти в його очах реальну важливість. І якщо ви не любите і не приймаєте себе такою, яка ви є, що готові виносити свої недоліки на обговорення, потрібно бути готовою до того, що ваш чоловік послідує вашому прикладу.

4. Критикувати його сім'ю

Навіть якщо він - виходець з сімейки Аддамсів, недоліків в якій більше, ніж кратерів на Місяці, не варто дозволяти собі їдкі зауваження на адресу його рідних. Це його сім'я, іншої у нього вже не буде, тому вам доведеться змиритися з тим, що і з ними доведеться будувати відносини. І робите ви це не заради них, а заради вашої коханої людини. Зрештою, сім'ю чоловіка можна любити принаймні з однієї причини: якими б вони не були, поганими або хорошими, вони подарували вам вашого партнера, якого ви цінуєте і поважаєте. Пам'ятайте про це.

Ідеальна жінка очима чоловіка / pixabay.com

5. Розчинятися в партнері

Чоловіки люблять бути на першому місці в житті своїх обраниць. При цьому охоче обирають тих, у кого це життя дійсно є. Якщо основне хобі, мета і сенс життя жінки – її партнер, то гіперопіка і поклоніння можуть чоловікові дуже швидко набриднути. Потрібно вміти балансувати, щоб з коханої не скотитися в матусю, або навпаки – в просто подругу. Особисті кордони повинні бути навіть з найкоханішим чоловіком. І він, повірте, зуміє оцінити вашу здатність поєднувати віддану лагідність і незалежність.

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