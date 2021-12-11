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Що подарувати на Новий Рік: кращі ідеї, щоб задобрити близьких та водяного Тигра

11 грудня 2021, 17:25

До вибору подарунка слід поставитися з усією відповідальністю і душею.

подарунки, Новий Рік
Що подарувати на Новий Рік? / pixabay.com

Наближатися Новий 2022 рік, який буде проходити під знаком Тигра. Перед багатьма людьми постає дилема - що ж подарувати своїм близьким на свято?

Главред розбирався, які презенти будуть не тільки доречними, але й корисними в рік Тигра.

Воля, щедрість, достаток і багатство - саме ці речі характеризують водяного Тигра. Йому подобаються практичні, дорогі, якісні, красиві речі, а також все те, що здатне принести щастя і внутрішню радість.

Тому до вибору подарунка слід поставитися з усією відповідальністю і душею.

читайте такожЗ наступаючим Новим роком 2022-картинки і привітання в прозі і віршахДрузям, родині, батькам, близьким людям найчастіше купуються якісні речі, здатні довгі роки не втрачати актуальність і бути корисними.

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Хорошим подарунком на Новий рік буде:

  • Книга.
  • Сумка-термос.
  • Набір для пікніка.
  • Онлайн-курс з навчання корисним навичкам (наприклад, у сфері дизайну або програмування)
  • Електронні гаджети: хорошими ідеями подарунка будуть зовнішній накопичувач з великим об'ємом вільної пам'яті, планшет, ноутбук, смартфон, електронна книга, фітнес-трекер, навушники, окуляри віртуальної реальності, квадрокоптер, розумна колонка.

Що подарувати дівчині на Новий Рік?

Мамі, сестрі або коханій дівчину можна подарувати, наприклад, рідка праска - вона розгладжує одяг без термообробки. Корисна річ в подорожах, коли під рукою немає звичайної праски. Що ще можна подарувати дівчині:

  • Плед.
  • Рушник.
  • Дорогі набори чаю та кави.
  • Іграшку-антистрес.
  • Дрібна побутова техніка: тостер, термопот, блендер.

Що подарувати хлопцеві на Новий Рік?

  • Справжні паперові гроші в конверті. Нехай друг вирішить самостійно, що йому потрібно купити на них.
  • Фляжка для води.
  • Оригінальний чохол для смартфона.
  • Футболка або подушка з його фотографією.
  • Забавні тапочки у формі звіряток, лап, танків, з цікавими написами.
  • Набори рибалки, мисливця, туриста.

Подарунки закоханим на Новий Рік

Парні новорічні піжами або кофти для двох з однаковими або доповнюючими один одного принтами - відмінний подарунок для закоханих пар. Такі речі виглядають стильно і підкреслюють, що пара разом.

Фотопазл однозначно сподобається коханій людині та відверне від рутинних справ. А якщо підібрати знакову для вас фотографію, ще й викличе море яскравих спогадів.

Раніше ми розповідали, що не можна дарувати і приймати на Новий Рік 2022. Деякий презенти можуть вас здивувати.

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Автор: Сергій Кущ
viber
подарунки на Новий рік Новий рік 2022
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