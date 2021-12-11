Що подарувати на Новий Рік: кращі ідеї, щоб задобрити близьких та водяного Тигра

До вибору подарунка слід поставитися з усією відповідальністю і душею.
Наближатися Новий 2022 рік, який буде проходити під знаком Тигра. Перед багатьма людьми постає дилема - що ж подарувати своїм близьким на свято?
Главред розбирався, які презенти будуть не тільки доречними, але й корисними в рік Тигра.
Воля, щедрість, достаток і багатство - саме ці речі характеризують водяного Тигра. Йому подобаються практичні, дорогі, якісні, красиві речі, а також все те, що здатне принести щастя і внутрішню радість.
Тому до вибору подарунка слід поставитися з усією відповідальністю і душею.
читайте такожЗ наступаючим Новим роком 2022-картинки і привітання в прозі і віршахДрузям, родині, батькам, близьким людям найчастіше купуються якісні речі, здатні довгі роки не втрачати актуальність і бути корисними.
Хорошим подарунком на Новий рік буде:
- Книга.
- Сумка-термос.
- Набір для пікніка.
- Онлайн-курс з навчання корисним навичкам (наприклад, у сфері дизайну або програмування)
- Електронні гаджети: хорошими ідеями подарунка будуть зовнішній накопичувач з великим об'ємом вільної пам'яті, планшет, ноутбук, смартфон, електронна книга, фітнес-трекер, навушники, окуляри віртуальної реальності, квадрокоптер, розумна колонка.
Що подарувати дівчині на Новий Рік?
Мамі, сестрі або коханій дівчину можна подарувати, наприклад, рідка праска - вона розгладжує одяг без термообробки. Корисна річ в подорожах, коли під рукою немає звичайної праски. Що ще можна подарувати дівчині:
- Плед.
- Рушник.
- Дорогі набори чаю та кави.
- Іграшку-антистрес.
- Дрібна побутова техніка: тостер, термопот, блендер.
Що подарувати хлопцеві на Новий Рік?
- Справжні паперові гроші в конверті. Нехай друг вирішить самостійно, що йому потрібно купити на них.
- Фляжка для води.
- Оригінальний чохол для смартфона.
- Футболка або подушка з його фотографією.
- Забавні тапочки у формі звіряток, лап, танків, з цікавими написами.
- Набори рибалки, мисливця, туриста.
Подарунки закоханим на Новий Рік
Парні новорічні піжами або кофти для двох з однаковими або доповнюючими один одного принтами - відмінний подарунок для закоханих пар. Такі речі виглядають стильно і підкреслюють, що пара разом.
Фотопазл однозначно сподобається коханій людині та відверне від рутинних справ. А якщо підібрати знакову для вас фотографію, ще й викличе море яскравих спогадів.
Раніше ми розповідали, що не можна дарувати і приймати на Новий Рік 2022. Деякий презенти можуть вас здивувати.
Читайте також:
- Найсмачніше меню на Новий Рік 2022: прості рецепти за лічені хвилини
- Спробуйте приготувати прямо зараз: ці страви привернуть удачу на Новий Рік 2022
- З наступаючим Новим роком 2022-картинки і привітання в прозі і віршах
- Неймовірний салат на Новий Рік 2022 Грибна галявина: прекрасна альтернатива Олів'є