Що подарувати на Новий Рік: кращі ідеї, щоб задобрити близьких та водяного Тигра

Що подарувати на Новий Рік? / pixabay.com

Наближатися Новий 2022 рік, який буде проходити під знаком Тигра. Перед багатьма людьми постає дилема - що ж подарувати своїм близьким на свято?

Главред розбирався, які презенти будуть не тільки доречними, але й корисними в рік Тигра.

Воля, щедрість, достаток і багатство - саме ці речі характеризують водяного Тигра. Йому подобаються практичні, дорогі, якісні, красиві речі, а також все те, що здатне принести щастя і внутрішню радість.

Тому до вибору подарунка слід поставитися з усією відповідальністю і душею.

читайте такожЗ наступаючим Новим роком 2022-картинки і привітання в прозі і віршахДрузям, родині, батькам, близьким людям найчастіше купуються якісні речі, здатні довгі роки не втрачати актуальність і бути корисними.

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Хорошим подарунком на Новий рік буде:

Книга.

Сумка-термос.

Набір для пікніка.

Онлайн-курс з навчання корисним навичкам (наприклад, у сфері дизайну або програмування)

Електронні гаджети: хорошими ідеями подарунка будуть зовнішній накопичувач з великим об'ємом вільної пам'яті, планшет, ноутбук, смартфон, електронна книга, фітнес-трекер, навушники, окуляри віртуальної реальності, квадрокоптер, розумна колонка.

Що подарувати дівчині на Новий Рік?

Мамі, сестрі або коханій дівчину можна подарувати, наприклад, рідка праска - вона розгладжує одяг без термообробки. Корисна річ в подорожах, коли під рукою немає звичайної праски. Що ще можна подарувати дівчині:

Плед.

Рушник.

Дорогі набори чаю та кави.

Іграшку-антистрес.

Дрібна побутова техніка: тостер, термопот, блендер.

Що подарувати хлопцеві на Новий Рік?

Справжні паперові гроші в конверті. Нехай друг вирішить самостійно, що йому потрібно купити на них.

Фляжка для води.

Оригінальний чохол для смартфона.

Футболка або подушка з його фотографією.

Забавні тапочки у формі звіряток, лап, танків, з цікавими написами.

Набори рибалки, мисливця, туриста.

Подарунки закоханим на Новий Рік

Парні новорічні піжами або кофти для двох з однаковими або доповнюючими один одного принтами - відмінний подарунок для закоханих пар. Такі речі виглядають стильно і підкреслюють, що пара разом.

Фотопазл однозначно сподобається коханій людині та відверне від рутинних справ. А якщо підібрати знакову для вас фотографію, ще й викличе море яскравих спогадів.

Раніше ми розповідали, що не можна дарувати і приймати на Новий Рік 2022. Деякий презенти можуть вас здивувати.

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