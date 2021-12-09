Данілов обурився через чутки щодо "тиску" США на Україну

Секретар РНБО зазначив, що країна схвалює виключно ті рішення, які будуть корисними для неї.
Олексій Данілов, секретар РНБО, висловився щодо того, що США, нібито, можуть тиснути на Україну, щоб вона поступилася частиною автономії Донбасу. За його словами в ефірі Право на владу, країну неможливо примусити до невигідних для неї рішень.
Сьогодні звучить багато чуток про те, що можливо буде відбуватися з Україною в майбутньому, втім, як зазначив секретар РНБО, це не має значення, оскільки країну неможливо примусити до чогось.
"Сьогодні дуже багато інтерпретацій, як відбувається, що відбувається, до чого нас будуть примушувати. Я хочу сказати, нас дуже складно змусити. Якщо навіть РФ за 8 років не змогла нас до чогось примусити, то як хтось може вважати, що нас можна до чого примусити - неможливо. З нами треба розмовляти як з рівними", - зазначив Данілов.
Водночас секретар РНБО зазначив, що країна приймає виключно ті рішення, які будуть корисними для неї.
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"З нами треба розмовляти як з рівними. Якщо це буде на користь нашої країни - ми такі вимоги можемо приймати", - додав Данілов.
Позиція США щодо небезпеки вторгнення військ Росії в Україну
Держсекретар Ентоні Бланкен раніше сказав, що США запустять нові економічні обмеження проти Москви у разі нового військового вторгнення Росії в Україну. Вашингтон має намір вжити жорстких заходів, які не були задіяні в 2014 році.
Американський дипломат, колишній посол в Україні Джон Гербст заявив, що США готові підтримати Київ військовою технікою і новими санкціями проти РФ. Причому якщо Росія все ж таки зважиться на військову операцію проти української держави, проєкт Північний потік-2 очікує крах.
7 грудня відбулися переговори президента США Джо Байдена і глави РФ Володимира Путіна. Господар Білого дому засудив напружену ситуацію в українських військ і пригрозив Москві новими економічними та іншими санкціями у разі посилення агресії проти України.
За підсумками переговорів Байдена і Путіна у Білому домі підкреслили, що США дійсно готові перейти до заходів впливу на Росію, які не застосовувалися на початку російсько-українського конфлікту.
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