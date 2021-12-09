Данілов обурився через чутки щодо "тиску" США на Україну

Олексій Данилов висловився про можливий тиск США / УНІАН

Олексій Данілов, секретар РНБО, висловився щодо того, що США, нібито, можуть тиснути на Україну, щоб вона поступилася частиною автономії Донбасу. За його словами в ефірі Право на владу, країну неможливо примусити до невигідних для неї рішень.

Сьогодні звучить багато чуток про те, що можливо буде відбуватися з Україною в майбутньому, втім, як зазначив секретар РНБО, це не має значення, оскільки країну неможливо примусити до чогось.

"Сьогодні дуже багато інтерпретацій, як відбувається, що відбувається, до чого нас будуть примушувати. Я хочу сказати, нас дуже складно змусити. Якщо навіть РФ за 8 років не змогла нас до чогось примусити, то як хтось може вважати, що нас можна до чого примусити - неможливо. З нами треба розмовляти як з рівними", - зазначив Данілов.

Водночас секретар РНБО зазначив, що країна приймає виключно ті рішення, які будуть корисними для неї.

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"З нами треба розмовляти як з рівними. Якщо це буде на користь нашої країни - ми такі вимоги можемо приймати", - додав Данілов.

Позиція США щодо небезпеки вторгнення військ Росії в Україну

Держсекретар Ентоні Бланкен раніше сказав, що США запустять нові економічні обмеження проти Москви у разі нового військового вторгнення Росії в Україну. Вашингтон має намір вжити жорстких заходів, які не були задіяні в 2014 році.

Американський дипломат, колишній посол в Україні Джон Гербст заявив, що США готові підтримати Київ військовою технікою і новими санкціями проти РФ. Причому якщо Росія все ж таки зважиться на військову операцію проти української держави, проєкт Північний потік-2 очікує крах.

7 грудня відбулися переговори президента США Джо Байдена і глави РФ Володимира Путіна. Господар Білого дому засудив напружену ситуацію в українських військ і пригрозив Москві новими економічними та іншими санкціями у разі посилення агресії проти України.

За підсумками переговорів Байдена і Путіна у Білому домі підкреслили, що США дійсно готові перейти до заходів впливу на Росію, які не застосовувалися на початку російсько-українського конфлікту.

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