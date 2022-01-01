День народження Степана Бандери: у Києві відбулася смолоскипна хода

Хода в четь Степана Бандери / Бабель

У перший день нового року, 1 січня, в центрі Києва традиційно проходить смолоскипна хода з нагоди дня народження Степана Бандери. Воно почалося з невеликим запізненням близько 17:50 в парку імені Тараса Шевченка, передає Обозреватель.

Маршрут ходи: вулиця Володимирська-бульвар Тараса Шевченка-Хрещатик-Майдан Незалежності.

Як відомо, у 2022 році виповнюється 113 років від дня народження Степана Бандери – лідера ОУН, одного з провідних ідеологів українського націоналістичного руху 20-го століття.

Хронологія смолоскипної ходи:

18:45 Колона підійшла до Меморіалу Героїв Небесної Сотні, але рушила далі, незважаючи на попередні заяви, про те, що саме це місце стане фінальним. Учасники ходи повідомили, що мають намір оголосити свої вимоги під офісом президента.

18:30 Смолоскипна хода проходить абсолютно спокійно. Учасники маршу вже дійшли до Майдану Незалежності. Їх супроводжує поліція діалогу, але "роботи" у них немає.

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18:05 Відразу після початку маршу почали звучати гасла Слава України і Путін-Х**ло.

18:02 Хода почалася! Як стало відомо, крім вшанування Степана Бандери, учасники маршу мають намір просити у влади дати Героя України останньому сотенному УПА Мирославу Симчичу, якому в 2022 році виповнитися 99 років.

17:55 Організатори закликали учасників ходи дотримуватися порядку і показати, що мета маршу – мирна.

17:40 Станом на даний момент на марш зібралося близько тисячі осіб.

17:20 Люди з українськими державними прапорами, а також з символікою ОУН вже зібралися біля пам'ятника Шевченка.

Раніше Главред писав про те, що народний депутат від фракції опозиційна платформа - за життя і новоспечений кандидат наук Ілля Ківа в черговий раз вирішив привернути увагу до своєї персони. Політик записав відео з пострілами і салютами і полум'яною промовою до дня смерті лідера українських націоналістів Степана Бандери.

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