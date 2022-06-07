День Вікторії 2022: привітання з Днем ангела в прозі, вірші та листівки

День Вікторії в 2022 році відзначається кілька разів. Відповідно, і привітання з Днем ангела Вікторії отримують нерідко.

У імені Вікторія величний переклад: воно означає "перемога". І характер у Вікторії відповідний: вона спокійна, але наполеглива, здатна не тільки поодинці домагатися поставлених цілей, але і своє оточення надихнути на подвиги.

Чоловіка собі вибирає дуже ретельно і прискіпливо. Зате саме заради чоловіка Віка готова на будь-які жертви.

Вікторія: символіка

Колір: фіолетовий

Квітка: мімоза

Камінь: лазурит

Ім'я Вікторія підійде таким знак зодіаку: Терези, Скорпіони, Діви, Тельці.

Коли день ангела Вікторії за церковним календарем

Якщо говорити про те, якого числа День ангела Вікторії 2022, то однією датою тут явно не обійдешся. Дні іменин Вікторії - дати:

7 червня - на честь мучениці Вікторії Ефеської;

14 червня - як данина пам'яті Вікторії Солунській (ще кажуть - Римській);

6 листопада - встановлений на честь мучениці Вікторії Нікомідійської;

17 листопада - це іменини Вікторії католицькі: на честь брата і сестри, мучеників Аціскла і Вікторії Кордовських;

21 грудня - останні православні іменини року - Вікторія Кулузька.

До слова, в останній час в інтернеті дуже популярний запит "день Вікторії 13 лютого" – однак він помилковий: в лютому Віка іменини не відзначає жодного разу.

На День ангела Вікторії за церковним календарем 7 червня Главред підібрав красиві листівки з Днем ангела Вікторії і добрі побажання.

Привітання з Днем ангела Вікторії прозою, у віршах та смс

Сьогодні у твій День ангела ми хочемо побажати: щоб свято було в тебе кожного дня, щоб у гаманці був достаток, а на души – задоволення від кожного прожитого дня. Щоб наснаги та здоров'я вистачило на усе життя. Сміливих тобі мрій, Вікторіє, та мудрих рішень!

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В день святковий гріють душу,

Теплі побажання,

Настрій свята в серці творять,

Щирі привітання!

В іменини ми бажаєм,

І щодня й щомиті,

Хай же Віці помагає,

Ангел-покровитель!

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Нехай під крилами своїми

Віку ангел береже,

Дарує лиш приємні миті,

І долю добру низпошле.

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Вітаю з днем ангела, Віко! Нехай твій ангел просвічує тебе на всяк час, хоронить від усього злого і заохочує до добрих діл.

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З Днем Ангела Вікторії мої найщиріші привітання,

Від всього серця, з побажаннями добра,

В здоров’ї й радості, сто років процвітання,

Любові, щастя та родинного тепла!

***

Хай святкове янголятко

Принесе кохання в хатку,

Віці нашій всі дарунки

Тільки вищого ґатунку.

Посміхайся і радій

Цілий рік на крилах мрій!

***

Щиро вітаю Тебе з Днем ангела, Вікторіє! Нехай цей день буде для тебе справді глибокорадісним і наповненим Божою присутністю!