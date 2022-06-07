День Вікторії 2022: привітання з Днем ангела в прозі, вірші та листівки

На День ангела Вікторії за церковним календарем Главред підібрав красиві листівки з Днем ангела Вікторії і добрі побажання.
День Вікторії в 2022 році відзначається кілька разів. Відповідно, і привітання з Днем ангела Вікторії отримують нерідко.
У імені Вікторія величний переклад: воно означає "перемога". І характер у Вікторії відповідний: вона спокійна, але наполеглива, здатна не тільки поодинці домагатися поставлених цілей, але і своє оточення надихнути на подвиги.
Чоловіка собі вибирає дуже ретельно і прискіпливо. Зате саме заради чоловіка Віка готова на будь-які жертви.
Вікторія: символіка
Колір: фіолетовий
Квітка: мімоза
Камінь: лазурит
Ім'я Вікторія підійде таким знак зодіаку: Терези, Скорпіони, Діви, Тельці.
Коли день ангела Вікторії за церковним календарем
Якщо говорити про те, якого числа День ангела Вікторії 2022, то однією датою тут явно не обійдешся. Дні іменин Вікторії - дати:
- 7 червня - на честь мучениці Вікторії Ефеської;
- 14 червня - як данина пам'яті Вікторії Солунській (ще кажуть - Римській);
- 6 листопада - встановлений на честь мучениці Вікторії Нікомідійської;
- 17 листопада - це іменини Вікторії католицькі: на честь брата і сестри, мучеників Аціскла і Вікторії Кордовських;
- 21 грудня - останні православні іменини року - Вікторія Кулузька.
До слова, в останній час в інтернеті дуже популярний запит "день Вікторії 13 лютого" – однак він помилковий: в лютому Віка іменини не відзначає жодного разу.
На День ангела Вікторії за церковним календарем 7 червня Главред підібрав красиві листівки з Днем ангела Вікторії і добрі побажання.
Привітання з Днем ангела Вікторії прозою, у віршах та смс
Сьогодні у твій День ангела ми хочемо побажати: щоб свято було в тебе кожного дня, щоб у гаманці був достаток, а на души – задоволення від кожного прожитого дня. Щоб наснаги та здоров'я вистачило на усе життя. Сміливих тобі мрій, Вікторіє, та мудрих рішень!
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В день святковий гріють душу,
Теплі побажання,
Настрій свята в серці творять,
Щирі привітання!
В іменини ми бажаєм,
І щодня й щомиті,
Хай же Віці помагає,
Ангел-покровитель!
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Нехай під крилами своїми
Віку ангел береже,
Дарує лиш приємні миті,
І долю добру низпошле.
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Вітаю з днем ангела, Віко! Нехай твій ангел просвічує тебе на всяк час, хоронить від усього злого і заохочує до добрих діл.
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З Днем Ангела Вікторії мої найщиріші привітання,
Від всього серця, з побажаннями добра,
В здоров’ї й радості, сто років процвітання,
Любові, щастя та родинного тепла!
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Хай святкове янголятко
Принесе кохання в хатку,
Віці нашій всі дарунки
Тільки вищого ґатунку.
Посміхайся і радій
Цілий рік на крилах мрій!
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Щиро вітаю Тебе з Днем ангела, Вікторіє! Нехай цей день буде для тебе справді глибокорадісним і наповненим Божою присутністю!