Депресивні стани у підлітків: поради психотерапевта, як уникнути біди

Депресія у підлітків: симптоми і профілактика / Фото Pixabay

На кожному етапі життя людина стикається з тими чи іншими психологічними стражданнями. У дошкільнят вони свої, у підлітків і дорослих людей – свої. Але чомусь багато дорослих вважають, що серйозні проблеми можуть бути тільки у них, а підліткові дурниці – це всього-на-всього "запізнілий" перехідний вік.

Зазвичай, батьки заперечують існування депресії, тому що їм не дуже зручно усвідомлювати, що щось не так з їх дитиною. Такою думкою поділилася сімейний психолог, психотерапевт і сексолог Олена Щербань в коментарі Главреду

За словами експерта, найчастіше справа далеко не в дитині. Зокрема,якщо ця депресія виникає в контакті з батьками, то це говорить про те, що дитина не може перекрити свої базові потреби. У даній ситуації мова може йти про прийняття, любові, близькості, тілесному контакті, захоплення своєю дитиною.

"Може бути, цій дитині, в принципі, небезпечно перебувати зі своїми батьками, і вона не може про це сказати і йде всередину себе. Вона позбавлена контакту і не може виділити ці почуття", – каже Олена Щербань.

Як результат, психіка "зачиняється" і людина йде в себе. В такому випадку рекомендується звернутися до професіонала – або до психотерапевта, який без таблеток допоможе розібратися в ситуації, або до психіатра, який може виписати на якийсь час антидепресанти або інші медикаменти.

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Читайте повну версію інтерв'ю Главреда з Оленою Щербань.

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