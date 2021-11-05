Дієтолог пояснила, які сухофрукти найкорисніші / УНІАН

З усього різноманітності сухофруктів, є як мінімум чотири, які найбільш корисні для тіла. Про це відомий дієтолог Людмила Микитюк заявила в коментарі РИА Новости.

"Найпоширеніші і найбільш корисні сухофрукти - родзинки, курага, фініки, чорнослив. Вони дуже поживні. У них в три рази більше клітковини, вітамінів і мінералів, ніж у свіжих фруктах. Вони можуть задовольнити більший відсоток рекомендованої добової норми корисних речовин. У цих ласощах міститься багато поліфенолів, які є сильним антиоксидантом", - заявила фахівець.

Однак Микитюк окремо нагадала, що сухофрукти зберігають всю калорійність цілого плоду, тому важливо стежити за кількістю з'їденого, інакше від корисного ласощі можна легко набрати вагу.

"Фініки багаті залізом, калієм, клітковиною. Лідирують серед антиоксидантів, чим сприяють зменшенню пошкоджень, викликаних вільними радикалами. На останніх місяцях вагітності сприяють розширенню шийки матки. Курага - профілактика захворювань очей. Багата клітковиною, калієм, вітамінами А і С.може забезпечити 47% добової норми вітаміну А, а це корисно для нашої шкіри і очей", ‒ підсумувала дієтолог.

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