Дієтолог перерахувала продукти, які підвищують ризик тромбозу після COVID-19 / Reuters

Коронавірусна інфекція в окремих випадках призводити до порушення згортання крові і утворення тромбів. Для того, щоб мінімізувати дану загрозу, людям, які перехворіли COVID-19, медики часто призначають антикоагулянти, тобто розріджують кров препарати. Про це розповіла в інтерв'ю Радіо Sputnik лікар-дієтолог Тетяна Залєтова.

За її словами, вживання "зеленої їжі" на зразок кропу і петрушки послаблює дію таких ліків.

"Зелень містить багато вітаміну K, що може частково пригнічувати роботу деяких антикоагулянтів на основі активної речовини варфарин. Коли ми призначаємо цей препарат, ми даємо рекомендацію виключати або рівномірно розподіляти зелені продукти в раціоні. Кріп і петрушку часто використовують, тому ми на них особливо звертаємо увагу", – пояснила Залєтова.

Ще один фактор ризику, за словами медика, вживання ліків, які збільшують згортання крові. В цьому випадку пацієнту теж не слід зловживати зеленими овочами. Але навіть якщо людина не приймає препарати, які впливають на густоту крові, то перенесена коронавірусна інфекція – привід зменшити порції "зеленої їжі".

"Для людини не на препараті, який збільшує згортання крові, це не принципово. Тобто, теоретично, якщо ви з'їли три кілограми зелених овочів, то кров буде швидше згортатися, що дасть схильність до утворення тромбів, за це і відповідає вітамін K. при ризику утворення тромбів раціон не повинен складатися з усього зеленого", –підсумувала Залєтова.

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Нагадавши, бустерна доза вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19 стане доступна жителям України після перетину позначки в 50% вакцинованих громадян, заявив Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

А 8 листопада на територію України привезли нову партію американської вакцини проти COVID-19 компанії Pfizer. Препарат прибув в країну на вихідних. Загальна кількість вакцин - 1 400 000 доз. Вакцина придбана за рахунок держбюджету.

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