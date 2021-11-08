Дієтолог прокоментувала, як потрібно харчуватися у святкові дні/ flickr.com / Tatiana Torgonskaya

Проблем з травленням від святкового застілля допоможе уникнути звична людині дієта, а ось дотримуватися роздільного харчування і приймати харчові добавки не варто. Про це в коментарі РИА Новости заявила відомий дієтолог Аліна Губанова.

"У ідеї роздільного харчування немає ніяких наукових доказів. Якщо ви не страждаєте алергією або непереносимістю конкретних речовин, для приготування однієї страви можна використовувати будь ‒ які продукти, які вам подобаються - їх поєднання ніяк вам не зашкодить. Під час свят постарайтеся все ж дотримуватися такої ж харчової поведінки, як і в звичайні дні, можливо, з невеликими послабленнями", ‒ пояснила дієтолог.

Лаяти себе і обмежувати в їжі, якщо людина переїв або дозволив собі незвичну їжу, не варто.

"Слід не забувати пити воду і поступово відновлювати звичний режим харчування", ‒ пояснює Губанова.

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