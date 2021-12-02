Дієтолог розповів, які фрукти і овочі знижують ризик інсульту / ua.depositphotos.com

Є овочі, вживання яких допомагає значно (на 24%) знизити ризик інсульту у людини. Про це повідомляє портал "Медик форум" з посиланням на думку лікаря-дієтолога та експерта з сімейного харчування Сари Пфлуградт.

Фахівець зазначила, що жертвами інсульту щорічно стають мільйони людей, проте спостерігається тенденція до зниження кількості смертей від цієї недуги. Не допустити цього можна завдяки заходам щодо поліпшення здоров'я серцево-судинної системи, а також дотримуючись дієти. Кращими продуктами для цього є батат і звичайна картопля.

Крім того, медик розповіла, що саме може допомогти підтримувати здоровий кров'яний тиск, що є провідним фактором ризику інсульту. Тут виявляться незамінними продукти з високим вмістом калію, такі як картопля, банани, помідори, чорнослив, диня або соєві боби.

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Нагадаємо, раніше експерти розповіли, якою дієтою можна вирішити проблеми з підшлунковою.

До того вчені відповіли на питання, чи можна їсти ввечері під час дієти.