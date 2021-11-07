Дистанційне навчання: психотерапевт попередила про небезпечні наслідки для здоров'я дитини

Як дистанційне навчання впливає на дітей / УНІАН

Дистанційне навчання повернулося в українські школи зі зростанням захворюваності на COVID-19. Це єдиний вихід, щоб не наражати на небезпеку дітей та вчителів. Але така форма навчання негативно позначається на соціалізації дітей та успішності, вважають фахівці.

Сімейний психолог, психотерапевт і сексолог Олена Щербань.у коментарі Главреду зазначила, що якщо в плані інтелекту прогалини й будуть якимось чином компенсуватися, то в плані здоров'я ці діти будуть страждати в майбутньому.

Для дітей спілкування з іншими людьми – важливий спосіб власного розвитку. Особливо це стосується підлітків, коли спілкування з однолітками та дорослими виходить на перший план. Тоді як "онлайн" дитина позбавляється дуже важливих базових речей, які повинні формуватися через діафрагмальне дихання і за допомогою яких формується психіка.

"Онлайн-контакт абсолютно не перекриває наші базові потреби в тому, щоб доторкнутися один до одного, обійнятися, посміхнутися, посміятися, побігти кудись разом. На жаль, діти на дистанційному навчанні позбавлені цієї можливості, і це дуже сумно.", – резюмувала Олена Щербань.

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Раніше міністр освіти і науки Сергій Шкарлет наголосив, що тривалість дистанційки в школах залежить від епідеміологічної ситуації та показників вакцинації серед педагогів. Дотримання карантинних обмежень також відіграє не останню роль у питанні повернення школярів за парти.

Сергій Шкарлет також зазначив, що заклади освіти можуть працювати очно в червоній зоні карантину, якщо 100% працівників повністю щеплені від COVID-19-тобто отримали обидві дози вакцини. Через невиконання цієї вимоги на дистанційку перейшли понад 3,2 тисячі шкіл.

Читайте повну версію інтерв'ю Главреда з Оленою Щербань.