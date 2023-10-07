"До кінця дня в Ізраїлі не залишиться живих терористів": представник ЦАХАЛ

Представник ЦАХАЛу Річард Хехт сподівається, що до кінця 7 жовтня в Ізраїлі будуть ліквідовані всі терористи.

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До кінця дня в Ізраїлі не залишиться живих терористів / колаж: Главред, фото: скріншот

Сьогодні, 7 жовтня, весь світ спостерігає за подіями, що відбуваються в Ізраїлі. Палестинське бойове угруповання ХАМАС напало на Ізраїль раптово рано вранці. Бої тривають і зараз, в реальному часі.

Представник армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛу) Річард Хехт в коментарі CNN заявив про надію розправитися з терористами до кінця дня.

Ми дуже зосереджені на порятунку сил, де тривають бойові дії і на боротьбі з терористами. Сподіваємося, що до кінця дня в Ізраїлі більше не залишиться жодного живого терориста, - прокоментував Хехт. відео дня

Також Хехт розповів про те, що для безпеки території і мирного населення в місцях бойових зіткнень працює спецназ, території беруться під контроль і очищаються, також мобілізовані вже десятки тисяч резервістів.

Однак це не всі загрози, Річард Хехт стурбований можливим нападом з боку Лівану або Сирії, тому в північних районах Ізраїлю також формується бойова готовність.

Важливо знати, що на даний момент в Ізраїлі загинули вже десятки людей. Про це повідомляють у службах екстреної допомоги. Також поранено понад сім сотень мирного населення

Також на напад ХАМАСу на Ізраїль відреагував президент України Володимир Зеленський. Він стверджує, що право Ізраїлю на захист не підлягає сумніву.

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