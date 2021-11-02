Доктор Комаровський розповів, як уникнути інсульту в 30 років

Євген Комаровський дав цінні поради / скріншот з відео

Інсульт може трапитися як в 30 років, так і значно раніше. Ніяких чарівних аналізів, які можуть на це вказати, не існує, каже відомий лікар-педіатр Євген Комаровський

"Взагалі, ви повинні розуміти, коли ви чуєте, що у когось в ранньому віці стався інсульт, у більшості випадків мова йде про вроджені патології. Це не пов'язано з якимись аналізами, коли заздалегідь можна було визначити, тільки провівши комп'ютерну томографію і виявивши аномалію судин головного мозку, які стануть причиною інсульту", - зазначив Комаровський на своєму Youtube-каналі.

За словами медика, аналізів, що виявити ризик інсульту - не існує, але медична наука чітко знає фактори ризику, які збільшують ризик інсульту.

читайте такожНічим не хворів - і стався інсульт: з грудей 13-річного волинянина дістали серце 70-річного діда"І ось на це ви повинні звертати увагу. Не про аналізи думати, якщо вас хвилює тема інсульту, а думати про те, щоб у вашому житті не було: пияцтва, паління, дуже потужного фактора, який на багато що в житті впливає - ожиріння, гіподинамії - обмеження фізичного навантаження - все це збільшує ризик інсульту. Все це пов'язано з такими явищем як гіпертонічна хвороба, тобто ви повинні контролювати артеріальний тиск, і ви повинні контролювати рівень цукру в крові", - пояснив педіатр.

Комаровський також зазначив, що це не єдині фактори, які впливають на виникнення інсульту як у молодого, так і у літньої людини.

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"Якщо є якісь проблеми, то, природно, це збільшує ризик інсульту в молодому віці. Корекція рівня життя, своєчасне обстеження. І ще один фактор, на який я хочу звернути увагу — це дефіцит рідини в організмі — зневоднення", - підсумував Комаровський.