"Доктор Ю": Тимошенко з'явилася до Ради в вбранні, схожому на халат лікаря

Тимошенко з'явилася в Раду в наряді, схожому на халат лікаря / Фото: facebook.com/yan.dobronosov

Народна обраниця та лідер Батьківщини Юлія Тимошенко сьогодні з'явилася до Ради в білому вбранні, який в соцмережах порівняли з халатом лікаря.

Знімки фотографів Яна Доброносова та Олександра Гончарова у Facebook-акаунті Ukrainian Parliament зібрали багато кумедних коментарів.

"Швидка політична допомога", "Нарешті рольові ігри", " О, білий халатик) хто перший надів-той і доктор. Цікаві конкурси", "Вона лікує", "Доктор Ю", " Образ рятівниці?", "Вилікує кожного"," Стетоскоп так і проситься до цього вбрання", – зазначили фоловери.

Політик і сама підтримала жарт про медичний халат.

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"Від недавніх пір в цьому шанованому суспільстві так часто доводиться апелювати до здорового глузду, що іноді ловиш себе на думці – людей в білих халатах тут точно не вистачає", – написала вона в Instagram.

Раніше Главред писав про те, що соціологічна група Рейтинг опублікувала результати нового дослідження електоральних симпатій українців. У трійці лідерів президентського рейтингу опинилися Володимир Зеленський, Петро Порошенко і Юлія Тимошенко. Остання витіснила з третього місця Юрія Бойка.

Таким чином, якби найближчим часом відбулися вибори президента України, то 25,1% виборців проголосували б за Зеленського серед тих, хто голосуватиме і визначився з вибором.

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