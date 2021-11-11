ДТП на "зебрі" у Харкові: у підлітків струс мозку та забої

ДТП у Харкові-стан підлітків

Стан підлітків, які сьогодні постраждали в результаті аварії в Харкові на проспекті Науки, медики оцінюють як середньої тяжкості.

У них зафіксовані струс мозку та забої, повідомляє пресслужба Харківської міської ради.

Обидва підлітки госпіталізовані в Харківську міську клінічну лікарню швидкої та невідкладної медичної допомоги імені професора О. і.Мещанінова.

За словами голового лікаря лікарні Андрія Соцького, стан постраждалих підлітків середньої тяжкості, стабільний. У них діагностували струс мозку та забої м'яких тканин. Дівчинці зашили рану голови.

ДТП у Харкові 11 листопада

У Харкові позашляховик Toyota Land Cruiser в'їхав у групу людей на пішохідному переході. Відео інциденту 11 листопада з'явилося на місцевих Telegram-каналах.

Реклама

На відзнятому очевидцями ролику видно, як автомобіль, не реагуючи на червоний сигнал світлофора, протаранив пішоходів на "зебрі" і протягнув людину на колесі не менше 10 метрів.

Подія сталася ввечері, 11 листопада, на проспекті Науки в районі перехрестя з вулицею Тобольською.

Читайте також: