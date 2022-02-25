"Її кров на його руках": реакція світових ЗМІ на військову агресію Путіна

Світ засуджує російську агресію.
Цього ранку світові ЗМІ вийшли з передовицями, засуджуючи військову агресію Російської Федерації.
Британське видання Daily Mirror розмістило на обкладинку фото мешканки Чугуєва з закривавленим обличчям. Жінка потрапила під обстріл "смерчів".
"Її кров на його руках" - говорить заголовок.
Американське видання New York Post вийшло із заголовком "Війна в Європі".
Британське видання Daily Star зобразило Путіна Гітлером, назвавши його "кривавим Владом" із заголовком " Кого ти хочеш провести, Містер Путін?"
24 лютого Британський Daily Mirror опублікував на обкладинці новину про Україну підписавши її "Ласкаво просимо в пекло".
Вторгнення Росії в Україну
Раніше повідомлялося, що 25 лютого в Києві силами українського ППО був збитий літальний апарат. Вибухи були чутні в районі Троєщини, Печерському та Голосіївському.
Як повідомляв Главред, ЗСУ попередили українців про активізацію російських військ. Насамперед, під загрозою жителі Сумської, Чернігівської, Херсонської, Житомирської, Київської, Харківської областей.