"Її кров на його руках": реакція світових ЗМІ на військову агресію Путіна

Володимир Путін / Reuters

Цього ранку світові ЗМІ вийшли з передовицями, засуджуючи військову агресію Російської Федерації.

Британське видання Daily Mirror розмістило на обкладинку фото мешканки Чугуєва з закривавленим обличчям. Жінка потрапила під обстріл "смерчів".

"Її кров на його руках" - говорить заголовок.

/ Daily Mirror

Американське видання New York Post вийшло із заголовком "Війна в Європі".

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/ New York Post

Британське видання Daily Star зобразило Путіна Гітлером, назвавши його "кривавим Владом" із заголовком " Кого ти хочеш провести, Містер Путін?"

/ Daily Star

24 лютого Британський Daily Mirror опублікував на обкладинці новину про Україну підписавши її "Ласкаво просимо в пекло".

/ Daily Mirror

Вторгнення Росії в Україну

Раніше повідомлялося, що 25 лютого в Києві силами українського ППО був збитий літальний апарат. Вибухи були чутні в районі Троєщини, Печерському та Голосіївському.

Як повідомляв Главред, ЗСУ попередили українців про активізацію російських військ. Насамперед, під загрозою жителі Сумської, Чернігівської, Херсонської, Житомирської, Київської, Харківської областей.