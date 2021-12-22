Експерт пояснив, чи не небезпечно для організму постійно їсти часник / Olivier / Flickr

Відомий Нутриціолог Олександр Мірошников розповів про корисні властивості і небезпеки часнику, повідомляє телеканал "Москва 24".

За його словами, найкорисніша речовина в часнику - аліцин, який разом з сульфоновими кислотами запобігає розвитку пухлин і накопичення "поганого" холестерину. У 100 грамах часнику міститься половина добової норми аллицина, страждаючим від захворювань серцево-судинної системи необхідно їсти по одній часточці часнику в день. Крім того, в часнику є амінокислота, що відповідає за підвищення потенції.

До негативних властивостей часнику, каже Мірошников, можна віднести наявність ефірних масел, які провокують апетит і активують роботу підшлункової залози. А це вкрай небезпечно при панкреатиті. Більш того, часник може спровокувати аритмію або тахікардію за рахунок порушення кровообігу, а також розвиток жовчнокам'яної хвороби.

читайте такожЛікар назвала несподівану небезпеку часнику

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вчені знайшли незвичайний зв'язок між кавою, чаєм і діабетом.

Лікар-онколог розповіла, кому не можна пити молоко і кефір, а експерт розповіла, що бадьорить тіло краще кави.