Експерт пояснила, чим може бути небезпечна популярна новорічна закуска

Експерт пояснила, чим може небезпечна популярна новорічна закуска / Photosight

Шпроти є дуже шкідливим продуктом і можуть навіть, в певних випадках, впливати на геном клітини. Про це заявила в коментарі РИА Новости експерт-Нутриціолог Анна Четверикова.

"Багато хто думає, що шпроти — це такий вид риби. Насправді під цим словом ви отримуєте звичайну Каспійську тюльку, салаку, молодь оселедців та іншу дрібну рибу. Це продукт копчення - поєднання термообробки продукту і обробки його деревним димом, а що це означає? А це значить - дуже шкідливо. Шпроти можуть містити бензапірен (один з найнебезпечніших канцерогенів), який може накопичуватися в організмі, надаючи негативний вплив на геном клітини. За умови, що користі в шпротах дуже мало, так ще у них і дуже висока калорійність — 363 ккал на 100 грамів, жирів — 32.4, а білків — 17.4", — сказала вона.

В цілому, каже Четверикова, людям, які стежать за своїм здоров'ям, потрібно обмежувати вживання солі.

"Крім того, вони отримають додаткову сіль. Сучасна людина переборщує з сіллю. Лікарі встановили, що добова потреба в солі - 5 грамів (одна чайна ложка), все що більше — шкідливо і може призвести до сумних наслідків", — підсумувала Нутриціолог.

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