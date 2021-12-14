УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Новини

Експерт пояснила, чим може бути небезпечна популярна новорічна закуска

14 грудня 2021, 04:47

В цілому, каже експерт-нутриціолог Анна Четверикова, людям, які регулярно стежать за своїм здоров'ям, потрібно обмежувати вживання солі.

Шампанське, шпроти
Експерт пояснила, чим може небезпечна популярна новорічна закуска / Photosight

Шпроти є дуже шкідливим продуктом і можуть навіть, в певних випадках, впливати на геном клітини. Про це заявила в коментарі РИА Новости експерт-Нутриціолог Анна Четверикова.

"Багато хто думає, що шпроти — це такий вид риби. Насправді під цим словом ви отримуєте звичайну Каспійську тюльку, салаку, молодь оселедців та іншу дрібну рибу. Це продукт копчення - поєднання термообробки продукту і обробки його деревним димом, а що це означає? А це значить - дуже шкідливо. Шпроти можуть містити бензапірен (один з найнебезпечніших канцерогенів), який може накопичуватися в організмі, надаючи негативний вплив на геном клітини. За умови, що користі в шпротах дуже мало, так ще у них і дуже висока калорійність — 363 ккал на 100 грамів, жирів — 32.4, а білків — 17.4", — сказала вона.

В цілому, каже Четверикова, людям, які стежать за своїм здоров'ям, потрібно обмежувати вживання солі.

"Крім того, вони отримають додаткову сіль. Сучасна людина переборщує з сіллю. Лікарі встановили, що добова потреба в солі - 5 грамів (одна чайна ложка), все що більше — шкідливо і може призвести до сумних наслідків", — підсумувала Нутриціолог.

читайте такожНайсмачніші рулети з лаваша на Новий Рік 2022: готуємо закуску за 5 хвилин

Реклама

Нагадаємо, раніше вчені знайшли харчову добавку-"вбивцю" похмілля. Виявляється, звичайна харчова добавка може "вбити" похмілля чи не наповал.

Також були названі 5 найкращих способів запобігти похмілля. Є стратегії, які люди можуть використовувати, поки п'ють спиртні напої. Ті допоможуть їм уникнути похмілля.

viber
здоров'я сіль шпроти
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Достаток і небувала удача: топ-5 знаків, яким крупно пощастить в рік ТиграДостаток і небувала удача: топ-5 знаків, яким крупно пощастить в рік Тигра Гороскоп на сьогодні 14 грудня 2021: Близнюкам – обман, Стрільцям - небезпечні авантюриГороскоп на сьогодні 14 грудня 2021: Близнюкам – обман, Стрільцям - небезпечні авантюри Подорожчає горілка і вино: українцям назвали нову ціну за півлітровкуПодорожчає горілка і вино: українцям назвали нову ціну за півлітровку З днем ангела, Андрій - картинки, листівки та душевні привітання з днем Андрія ПервозванногоЗ днем ангела, Андрій - картинки, листівки та душевні привітання з днем Андрія Первозванного Як виростити авокадо з кісточки й змусити його цвісти й родити вдома - всі секрети та правилаЯк виростити авокадо з кісточки й змусити його цвісти й родити вдома - всі секрети та правила
Бажаєте першими дізнаватись про важливі новини в Telegram?
пізніше
Підписатися
15:39

І це тільки початок: соняшникова олія в Україні подорожчала більш ніж на 60%

15:14

Як позбутися від набряків тіла - поради дієтологаВідео

15:11

Як нарядити ялинку в Новий рік 2022 для залучення грошового успіху і удачі - кольори для знаків зодіакуВідео

14:55

"Куєк, зупинись!": Ані Лорак вийшла на сцену без трусиків у сукні з непристойним розрізом

14:44

"Відправили в пологовий вмирати": ковід забрав життя вагітної на 7 місяці, чоловік винить лікарів

Реклама
14:40

Бійка під Радою: мітинг ФОПів переріс у сутички з силовикамиВідео

14:24

Боротьба за Україну і ситуація з полоненими: Зеленський піддав критиці Захід і закликав вдарити по РФВідео

14:15

Смачні салати на Новий рік 2022: три дивовижно простих рецептаВідео

14:14

Рада підтримала допуск іноземних військових в Україну на навчання

14:10

Надія Мейхер ледь прикрила соски летючим напівпрозорим платтям

14:03

Україна ввозить вдесятеро більше свинини, ніж експортує: на митниці шокували цифрами

13:52

"Чекайте цунамі заражень": у ВООЗ попередили про спільну "атаку" штамів "Дельта" і "Омікрон"

13:47

Місячний календар стрижок на січень 2022: кращі дні для нової зачіски і фарбування

13:36

Магнітні бурі в грудні 2021: як пережити День святого Миколая та РіздвоВідео

13:31

Як прикрасити ялинку в Новий рік 2022, щоб залучити удачу - стильні і незвичайні рішення в рік Тигра

13:15

Відмова від НАТО в обмін на відведення військ: Зеленський заявив про "викинуті на смітник" обіцянки РФВідео

13:06

Потенціал для шантажу: Зеленський назвав причину скупчення військ РФ біля українського кордонуВідео

13:04

Діагноз поставили в 11 років: у Львові бабуся подарувала онукові шанс на нормальне життяВідео

13:00

Гороскоп на завтра 15 грудня 2021: Ракам – знаки долі, Левам – ревнощі, Скорпіонам - втратиВідео

12:40

Серце зайняте, але не Огневич: на кого Дмитро Шевченко проміняв співачку

Реклама
12:25

Верховна Рада спростила отримання громадянства іноземцям, які воювали за УкраїнуВідео

12:16

"Велике будiвництво" Зеленського капітально оновило об'їзну Тального: дорогу відкриють 15 грудня

12:11

Вашингтон не буде нічого вирішувати з Путіним за спиною України - Кулеба

12:10

Сніг сипатиме майже щодня: українців попередили про різке похолоданняВідео

11:52

Католицьке Різдво 2021 - дата, традиції, чи буде вихідний

11:48

Кермувати навчився в Інтернеті і проїхав 60 км: на Сумщині підліток разом з братом втік з домуВідео

11:42

"Кусаються ціни на горошок і курятину": експерт пояснила, чому дорожчають "новорічні" продукти

11:42

У Полтаві 2-річна дитина повернулася із садка з розрізаним язиком, хлопчикові наклали п'ять швівВідео

11:30

Містер Біг з серіалу Секс у великому місті особисто привітав Олю Цибульську з Днем народження

11:13

На Прикарпатті потяг розчавив авто: у жахливій аварії загинули чоловік і жінка

11:04

З квітня 2022-го антибіотики в аптеках тільки за е-рецептами - МОЗ

10:29

Шестеро пасажирів автобуса постраждали в ДТП на Луганщині, один – загинувФотоВідео

10:22

При імплементації REMIT важливо розмежувати функції та повноваження НКРЕКП і АМКУ – експерт

09:51

У Мінсоцполітики пояснили, кому з українців треба ще раз подати документи на субсидію

09:41

Крововилив і струс мозку: у Києві на маму учня впала величезна гілка біля школи

09:25

"У дипломатії є шанс": у Зеленського оцінили результати переговорів Байдена і ПутінаВідео

08:57

"Копів викликали, але ті не доїхали": на Чернігівщині спіймали чоловіка, який вбив співмешканку і місяць ховавсяВідео

08:52

Гороскоп на сьогодні 14 грудня 2021: Близнюкам – обман, Стрільцям - небезпечні авантюриВідео

08:41

Коронавірус в Україні 14 грудня: кількість нових COVID-випадків зросла до понад 7 тисяч за добуВідео

08:32

У Мінекономіки пояснили, чому в Україні різко подорожчали продуктиВідео

Реклама
08:20

Зручний привід для розв'язання війниПогляд

07:55

Дипломатія Байдена з Путіним може "стерти суверенітет України" - Bloomberg

07:30

Референдум щодо Донбасу і "оренда Криму на 90 років": дипломат закликав Зеленського до захисту УкраїниВідео

07:23

США готові посилити східний фланг НАТО у разі вторгнення РФ в Україну

06:51

Гороскоп на 2022 рік для Овна: успіх в бізнесі, грошова удача і привабливі можливостіВідео

06:49

Скоро в Україну прийде класична зима зі снігом і морозом: синоптик назвала датуВідео

06:41

Політ над прірвою: астролог розповів, що чекає на Україну в 2022 році

06:30

Місце "інтимної сили" ПутінаПогляд

06:02

Найгарніший новорічний манікюр 2022, який схвалить Чорний Водяний ТигрФото

05:50

Загроза атаки авіацією і війська РФ у Києві за 6 годин: генерал ЗСУ попередив про сценарій небезпекиВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти