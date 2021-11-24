Експерт розповіла, що буде з тілом, якщо щодня гризти арахіс/ ua.depositphotos.com/

Арахіс багатий жирами, але ці жири насправді корисні для серцево-судинної системи. Але лише у вкрай обмеженій мірі. Про це розповіла Нутриціолог Ольга Рустамова на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram. І, до того ж, розповіла, як популярний боб впливає на людський організм.

Всупереч поширеній думці, арахіс благотворно впливає на організм в обмеженій кількості. Він багатий білком, клітковиною, магнієм та іншими корисними мінералами, які так необхідні людському організму. Арахіс зовсім не містить трансжирів, які негативно позначаються на роботі серця.

"Вживання до 20 штук арахісу в якості перекусу робить позитивний вплив на ваше здоров'я", ‒ говорить Нутриціолог.

Рустамова додала, що арахіс надає сприятливий ефект на серцево-судинну систему, зменшує артеріальний тиск і знижує холестерин. Часто загальне зниження серцевих захворювань пов'язують зі споживанням невеликої кількості горіхів, а також арахісу.

читайте такожВід горіхів до сушених водоростей: ТОП-20 здорових перекусів для офісу

Реклама

Нагадаємо, раніше співробітники відділення дерматології Каліфорнійського університету (США) здійснили відкриття. Згідно з їхніми висновками, горезвісна "західна" дієта-фаст-фуд, червоне м'ясо та інші продукти, насичені жирами, в багатьох випадках призводить до шкірних захворювань.

Вчені знайшли харчову добавку - "вбивцю" похмілля. Виявляється, звичайна харчова добавка може запобігти похмілля.