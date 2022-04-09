Олена Зеленська вперше розповіла про реакцію президента на вторгнення Росії в Україну

Олена Зеленська / Instagram

Дружина українського президента Володимира Зеленського Олена Зеленська розповіла, якою була реакція її чоловіка в перші хвилини після нападу Росії на Україну.

"Так, ми всі останні тижні жили в напрузі, всюди говорили про можливе вторгнення. Але до кінця не вірилося, що таке може статися. У ХХІ столітті? У сучасному світі? Я прокинулася від дивних глухих звуків. Десь близько п'ятої ранку. Не відразу навіть зрозуміла, що це вибухи. Чоловіка поруч у ліжку не було. Я встала і побачила його, він був уже одягнений. "Почалося", - все, що сказав", - поділилася спогадами Зеленська в інтерв'ю американському Vogue, текст якого 8 квітня також опублікований на сайті української редакції видання.

Вона зізналася, що в той момент зазнала розгубленість, але паніки не було. У відповідь на питання, що їй і дітям тепер робити, Зеленський попросив зібрати речі першої необхідності і документи, чекати від нього повідомлень, а сам поїхав.

"У перші дні я сподівалася, що нам можна залишитися всім разом. Але Офіс президента перетворився на військовий об'єкт. Президент з командою там і трудяться, і живуть. Тому нам з дітьми було наказано переміститися в безпечне місце. Якщо в Україні взагалі можна зараз знайти абсолютно безпечне місце. З тих пір ми спілкуємося з Володимиром тільки по телефону", - сказала дружина українського президента.

читайте також"Моє захоплення і уклін вам": Олена Зеленська висловила подяку українським жінкам

Читайте також: