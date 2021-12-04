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Ердоган запевнив, що може організувати переговори Зеленського із Путіним

4 грудня 2021, 19:46

Глава Туреччини Реджеп Таїп Ердоган може організувати переговори президентів України і Росії Володимира Зеленського і Володимира Путіна.

Ердоган
Ердоган заявив, що може організувати переговори Зеленського і Путіна / NTV

Голова Туреччини Реджеп Таїп Ердоган може організувати переговори президентів України та Росії Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

У лідера країни відзначили, що у Анкари є хороші відносини як з Києвом, так і Москвою, заявив офіційний представник турецького лідера Ібрагім Калин, повідомляє агентство Anadolu.

"Президент Туреччини може внести конструктивний крок і організувати діалог Путіна і Зеленського, що сприятиме зниженню напруженості", - сказав Калін в інтерв'ю виданню.

За його словами, у Туреччини склалися гарні відносини як з Україною, так і Росією. Він також зазначив, що Анкара не схвалює і не підтримує будь-який конфлікт між Києвом і Москвою.

"Багато західних країн не мають конструктивних прямих відносин з Росією, але Туреччина володіє цією особливою позицією", - додав представник Ердогана.

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Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив про готовність переговорів з президентами України та Росії.

Зокрема в ефірі телеканалу CNN, відповідаючи на питання, чи збирається поговорити з Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським, американський лідер вказав, що існує ймовірність подібних контактів.

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Володимир Зеленський Володимир Путін Реджеп Тайїп Ердоган новини України новини Туреччини
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