ЄС підтримує наступ на Курщині: неочікуваний результат розмови Борреля з Кулебою

ЄС повністю підтримує боротьбу українського народу на Курщині, зазначив Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

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Кулеба провів розмову з Боррелем / Колаж: Главред, фото: facebook.com/mpodolyak2, фото: REUTERS

Ввечері 13 серпня глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель провів розмову із главою МЗС Дмитром Кулебою про наступ України у Курській області. Як результат обговорення, Боррель озвучив, що європейська спільнота підтримує дії ЗСУ та боротьбу українського народу.

Про це Боррель написав у соцмережі Х (Twitter).

Discussed w/ @DmytroKuleba the last developments on the frontline & the Kursk counteroffensive. I reiterated the EU full support to the UA people’s fight.



Putin hasn’t managed to break UA resistance against his unjustified invasion & is pushed now to withdraw inside RU territory відео дня August 13, 2024

"Я підтвердив повну підтримку ЄС боротьби українського народу. Путіну не вдалося зламати опір України його невиправданому вторгненню, і тепер він змушений відступити вглиб території Росії", – зазначив Жозеп Боррель.

Хто такий Дмитро Кулеба? Кулеба Дмитро Іванович - український державний діяч та дипломат, міністр закордонних справ України з 4 березня 2020 року, член РНБО з 13 березня 2020. Наймолодший в історії голова зовнішньополітичного відомства України. Дмитро Кулеба є постійним представником України при Раді Європи, посол з особливих доручень МЗС України, пише Вікіпедія.

За словами голови МЗС Кулеби, у розмові з Боррелем він зосередився на кроках, "спрямованих на розширення співпраці між Україною та ЄС у сфері виробництва та постачання озброєнь".

During our call, @JosepBorrellF and I focused on steps to scale up Ukraine-EU cooperation in weapon manufacturing and delivery. I also informed Josep about the details of Ukraine’s operation in the Kursk region. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 13, 2024

"Я також поінформував Жозепа про деталі операції України в Курській області", – додав міністр без подробиць.

Операція в Курській області РФ 6 серпня російські пропагандисти поскаржилися на прорив кількох механізованих колон з боку України прикордонної ділянки в Курській області. У Мережі з'явилися чутки, що до прориву можуть бути причетні російські добровольчі загони у складі ЗСУ. Але Україна не підтверджувала своєї участі в конфлікті в Курській області. Перші бої з невідомими людьми, згідно з російськими пабліками, прийняли солдати-строковики, оскільки підрозділи "Ахмат" були ганебно розбиті. Російські пабліки писали про захоплення невідомими силами низки населених пунктів і вигадану загрозу для Курської АЕС. Російський диктатор Володимир Путін прокоментував бої його армії з невідомими людьми в Курській області. Те, що відбувається, він назвав "провокацією" та поскаржився на "невибіркову стрілянину".

Операція у Курській області – останні новини

До слова, військовий експерт Михайло Самусь розповів, що РФ не зможе потужно відповісти на операцію на Курщині. Зазначається, що начальник російського Генштабу Валерій Герасимов просто провалив цю ситуацію і показав, що він не може адекватно оцінювати обстановку.

У Forbes повідомили, що авіація ЗСУ долучилась до операції у Курську - за допомогою БПЛА Україна збила навіть кілька російських вертольотів.

РФ виводить частину військ з України, щоб перекинути на Курськ. За інформацією The Wall Street Journal, це є першою ознакою того, що операція Києва в Курській області змушує Москву перегрупувати свої сили вторгнення.

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