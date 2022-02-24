ЄС надасть фінансову та гуманітарну допомогу Україні - президент Євроради

На майбутньому саміті лідери країн-членів Європейського Союзу буде схвалений не тільки пакет санкцій проти Російської Федерації, але рішення про політичну, фінансову та гуманітарну допомогу Україні. Про це заявив президент Європейської Ради Шарль Мішель.

"Крім пакету санкцій, саміт ЄС прийме рішення про політичну, фінансову та гуманітарну допомогу Україні та її народу. Були вбиті невинні люди. Жінки, чоловіки, діти біжать, боячись за свої життя. Їм потрібна наша підтримка більше, ніж будь-коли. Ми будемо також обговорювати геополітичні, економічні наслідки агресії щодо України", - заявив Шарль Мішель.

Крім того, він звернувся до громадян Білорусі, закликавши їх не брати участі в російській агресії.

" У вас є шанс не брати участі в цій трагедії, проти ваших сусідів в Україні", - зазначив президент Євроради.

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Він підкреслив що Євросоюз і країни-учасники НАТО одноголосно засуджують агресію країни-окупанта і заявив, що "Росія понесе відповідальність".

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