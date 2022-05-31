ЭС погодив шостий пакет санкцій проти РФ: нафтове ембарго введуть частково

Євросоюз вводить часткове нафтове ембарго проти Росії / Reuters

Країни Євросоюзу нарешті погодили шостий пакет санкцій проти Росії, яка розв'язала війну в Україні. ЄС вводить нафтове ембарго на імпорт російської нафти, однак частково. Про це заявили глава Європейської ради Шарль Мішель та глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.

Євросоюз може заборонити ввезення 2/3 російської нафти від тих об'ємів, які купували раніше. Шарль Мішель називає це "максимальним тиском на Росію".

Урсула фон дер Ляйєн стверджує, що імпорт нафти в ЄС з Росії до кінця року скоротиться на 90%. Члени ЄС "домовилися про те, щоб якнайшвидше покінчити із залежністю від російського газу, нафти і вугілля". План досягнення цієї мети включає:

збереження енергії, відхід від російського викопного палива,

інвестиції у відновлюванні джерела енергії,

фінансування у розмірі 300 млрд євро, більша частина з яких надійде до Фонду відновлення та порятунку економіки.

Слід зазначити, що під санкції не потрапляє нафтопровід "Дружба", від якого залежна Угорщина. Також обмеження не торкнуться нафти, яку постачають морем. Шарль Мішель заявив, що рішення про зупинку імпорту нафти трубопроводами - тимчасове.

Крім того, ЄС ухвалив рішення про відключення від SWIFT найбільшого російського банку "Сбербанк".

"Цей пакет санкцій включає й інші жорсткі заходи: відключення від SWIFT найбільшого російського банку "Сбербанк", заборона ще трьох російських державних мовників і накладення санкцій на осіб, відповідальних за військові злочини в Україні", - написав Шарль Мішель.

Як повідомляється, ЄС працює над тим, аби надати Україні допомогу у розмірі 9 млрд євро.

читайте такожСербія поки не бачить можливості впровадити санкції проти Росії: в чому причина

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан підтвердив, що шостий пакет санкцій дійсно вдалося затвердити, а Угорщина була звільнена від нафтового ембарго.

Раніше президент України Володимир Зеленський звернувся до Європейської ради та розкритикував ЄС за те, що шостий пакет санкцій проти Росії досі не був затверджений, а з попереднього пакету пройшло більше 50 днів.