Ще одна область на межі потрапляння до "червоної" зони: подробиці

Ще одна область може потрапити в червону зону / pixabay

Вже цієї суботи, 6 листопада, Волинська область ризикує перейти до "червоної" зони карантину через те, що в регіоні зростає захворюваність на коронавірус і кількість госпіталізацій, пише місцеве видання Конкурент.

Санітарний лікар області Наталія Янко заявила, що рішення про те, що Волинь потрапить до "червоної" зони буде схвалюватися Державною комісією в п'ятницю, 5 листопада. Однак, враховуючи епідеміологічну ситуацію в регіоні, ймовірність впровадження "червоної" зони залишається досить високою.

Вона додала, що в "червоній" зоні заклади можуть працювати, якщо персонал вакцинований на 100%. Однак, на відміну від "помаранчевої" зони, в "червоній" зоні працівники зобов'язані мати "зелений" сертифікат, тобто отримати дві дози вакцини.

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При цьому заклади можуть бути заповнені на 100% при дотриманні санітарно-гігієнічних правил. Якщо ж відвідувачі не вакциновані - заклад може бути заповнений не більше ніж на 50%.

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Covid-сертифікати в Україні

Кабмін 11 жовтня у зв'язку з погіршенням ситуації із захворюваністю на коронавірус вирішив змінити правила міжрегіональних пасажирських перевезень в Україні. Для того, щоб відправитися в області, де встановлено червоний, жовтий і помаранчевий епідеміологічні рівні, буде потрібно сертифікат вакцинації від COVID-19, або негативний ПЛР-тест, або тест на антиген. Правила діють з 21 жовтня.

COVID-сертифікат або негативний тест на коронавірус стали обов'язковими для поїздок і відвідування закладів у Києві, де з 1 листопада офіційно вступили в силу правила червоної епідеміологічної зони.

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