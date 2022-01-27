"Якби я вийшов у прямий ефір, або на Майдан": Данилко виправдався за виконання пісні про Бандеру

Вєрка Сердючка зі сцени виконала пісню Батько наш Бандера - думка Данилко / instagram.com/v_serduchka

Під час новорічного концерту Дизель шоу, який проходив у Палаці Україна, Андрій Данилко в образі Вєрки Сердючки виконав кілька своїх хітів.

Між номерами артист жартував, як зазвичай, і спілкувався з публікою. Коли до нього на сцену вийшла маленька дівчинка, і вручила йому квіти, Данилко запропонував заспівати спеціально для неї.

Вибір пісні Сердючки вельми неоднозначним - Вєрка затягнула гучну в соціальних мережах пісню Батько наш Бандера. Така імпровізація здивувала навіть команду Данилка - Маму і балет, проте публіка в залі схвально загуділа.

Як тільки відео з виконанням Сердючкою "Бандери" розлетілося по мережі, воно сколихнуло громадськість.

Сам же Данилко в інтерв'ю Стране зізнався, що ніякого підтексту в його виступі не було, більше того, він навіть не знав, що через це сталися якісь хвилювання: "Це була імпровізація. Не треба вигадувати те, чого немає. ... Я від вас дізнався про те, що виявляється, через це вже розвивається якийсь скандал. Скандали робить хтось, кому це треба. Виривають з контексту і використовують, як їм треба. У цьому не було нічого скандального. На той момент, коли була зйомка, це просто була популярна пісня. І вона лежала-лежала в Інтернеті, а тут раптом всі прокинулися. Чомусь в той час вона не викликала скандалу. Навпаки - всі посміялися".

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