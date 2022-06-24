Чи є право на ліво: ТОП-5 причин, чому чоловік зраджує

Головні причини чоловічої зради / Колаж - ua.depositphotos.com

Причини чоловічої зради жінка в першу чергу починає шукати в собі практично за звичкою. І, що найсумніше, завжди знаходить. Тому що куди простіше виправдати кохану людину, ніж відкрити очі, зібрати всю волю в кулак і вирішувати питання з подружньою невірністю по-дорослому.

Адже в світі дорослих хлопчиків і дівчаток, в світі сімейних пар і тривалих відносин, у чоловіків є цілий ряд причин для зради, яким вони, найчастіше, слідують практично несвідомо.

Чому ж чоловік зраджує? У Главреда є 5 відповідей на це питання:

1. Самоствердження

Про молодысть, що минає, і втрачені можливості шкодують не тільки жінки. І якщо для того, щоб знову відчути себе молодою і красивою, дамам, як правило, вистачає нової сукні і зміни кольору волосся, то чоловіки віддають перевагу більш кардинальним заходам. Тут-то і з'являються раптові бажання купити мотоцикл, зателефонувати своїй шкільній любові, або завести інтрижку. Криза середнього віку у всіх проявляється по-різному, та допомогти своєму обранцеві пережити її може один простий спосіб – не забувайте показувати йому, що в ваших очах він як і раніше самець-красень, від якого ви без розуму. Можливо, це утримає його від пошуків самоствердження в обіймах чужої жінки.

2. Тому що може

Чоловік в середньому думає про інтимну близькість і різні її прояви 19 разів на день. І навіть найвірніший чоловік навряд чи уявляє собі всі ці 19 разів свою дружину. Так склалося в нашому суспільстві історично - чоловіка за зраду чекає набагато менший осуд, для гялщого чоловіка придумали мільйон і одну відмазку, і взагалі він – полігамний, йому треба. До того ж чоловіків на планеті менше, ніж жінок, а значить увагу окремих особин жіночої статі і завойовувати не потрібно – вони самі готові на все, аби урвати шматочок свого хвилинного щастя. Далеко не кожен встоїть перед такою спокусою. Тож зраджує, тому що може і поки може.

Чому зраджує чоловік / pixabay.com

3. Помста

Так, помста - це страва, яку потрібно подавати холодною, а не розпаленим і на чужих простирадлах. Однак деякі індивідууми, які мають проблеми з самооцінкою, страждають від хворобливих відносин з мамою, або все ще не можуть пробачити першу любов, яка пішла до іншого, за допомогою зрад починають мстити всій жіночій половині людства в вашій особі. Все, що тут можна зробити – відправити горе-коханця до психолога, опрацьовувати дитячі травми і вчитися знаходити реальні рішення для своїх проблем.

4. Брак уваги

Тут все максимально просто - якщо чоловік не отримує від своєї жінки необхідну кількість любові, ласки і обожнювання, то він починає шукати все це в чужому городі. Це куди простіше, ніж сказати своїй партнерці, що він відчуває себе недооціненим, а тому – вразливим. Інше питання полягає в тому, чому ситуація зайшла так далеко, що у обох партнерів не вистачає емоційного потенціалу на людину, яку вони, як їм здається, люблять. Відсутність емоційної і інтимної близькості в парі боляче б'є по обом партнерам, і якщо жінка в такому випадку схильна замикатися в собі, займаючись самокопанням, чоловік навпаки – відкривається комусь іншому.

Чому він зрадив - головні причини / pixabay.com

5. Міф про статус

Чоловіки часом страждають від банальних стереотипів. І їм теж хочеться бути як всі, тому що "що подумають люди". Так, якщо в їх оточенні є друзі, які, як Отче наш, регулярно повторюють, що "хороший лівак зміцнює шлюб", то м'якотілі, інфантильні і слабовільні чоловіки піддаються такому впливу. Вони йдуть наперекір своїм принципам, тому що вважають, що таким чином набувають якогось особливого статусу в очах тих, кого хочуть вразити. І якщо в дитинстві вони так з пацанами за гаражами стали курити "за компанію", тому що так роблять круті хлопці, то в старшому віці – заводять коханок.

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