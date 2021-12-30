Чи існує зв'язок між випиванням алкоголю та низьким ризиком зараження COVID-19

Чи є зв'язок між випиванням алкоголю і низьким ризиком зараження COVID - 19 / УНІАН

Є певний зв'язок між помірним рівнем споживання міцних спиртних напоїв імунітетом від коронавірусної інфекції. Про це йдеться в статті, яка була опублікована на спеціалізованому порталі Medrxiv.

Як пишуть вчені з Піттсбурзького університету (США) в дослідженні взяли участь 90 добровольців у віці від 55 до 103 років. Відзначається, що добровольці, які контактували з носіями інфекції, але не заразилися, випивали в місяць в середньому 27 порцій міцного алкоголю. За даними експертів, ті ж, хто заразився коронавірусом, вживав близько 0,4 стопки на місяць. При цьому фахівцями не було виявлено ніякого зв'язку між ризиком зараження COVID - 19 і вживанням слабких алкогольних напоїв — пива або вина.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, вчені знайшли харчову добавку-"вбивцю" похмілля. Виявляється, звичайна харчова добавка може "вбити" похмілля чи не наповал.

Також були названі 5 найкращих способів запобігти похмілля. Є стратегії, які люди можуть використовувати, поки п'ють спиртні напої. Ті допоможуть їм уникнути похмілля.

Пізніше вчені з Університету Глазго встановили - вживання вина замість пива або будь-яких міцних спиртних напоїв дає корисний ефект для організму.