"Це неприйнятно": Блінкен назвав одну з головних цілей Путіна

Ентоні Блінкен назвав головну мету Путіна / Reuters

Головна мета президента Росії Володимира Путіна - відновити в світі порядок, який існував за Радянському Союзу. Держсекретар США Ентоні Блінкен назвав відовідні плани російського лідера неприйнятними.

"Я думаю, що це так, це одна з цілей президента Путіна", - сказав Блінкен у своєму інтнерв'ю телеканалу CNN, відповідаючи на питання про прагнення Москви відновити світовий порядок, який існував при Радянському Союзі.

Держсекретар уточнив, що це означає відновлення сфери впливу Росії над пострадянськими країнами. Він додав, що таке прагнення Москви є неприйнятним.

Російські військові біля українського кордону та загроза вторгнення

Про стягування російських військ до українського кордону повідомили наприкінці жовтня 2021 року. В якості підтвердження ЗМІ продемонстрували супутникові знімки пересування військових підрозділів.

Міністр оборони Олексій Резніков зазначив, що чисельність військових підрозділів поблизу українських рубежів може збільшитися до 175 тисяч. Однак Київ буде готовий до такого розвитку подій.

Реклама

Президент Володимир Зеленський 10 грудня заявив, що Росія пообіцяла США не нападати на Україну. Російська влада сказала про це Америці і світу, про що Зеленському, за його словами, повідомив глава Білого дому Джо Байден.

Секретар РНБО Олексій Данилов, зараз біля українських рубежів знаходяться 92 тисячі військових. Для наступу росіянам знадобиться військовий контингент як мінімум в 500-600 тисяч. Щоб наростити наступальні сили, Москві буде потрібно більше 24 годин.

Читайте також: