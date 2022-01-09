УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Новини

"Це неприйнятно": Блінкен назвав одну з головних цілей Путіна

9 січня 2022, 19:06

Держсекретар уточнив, що це означає відновлення сфери впливу Росії над пострадянськими країнами.

Ентоні Блінкен
Ентоні Блінкен назвав головну мету Путіна / Reuters

Головна мета президента Росії Володимира Путіна - відновити в світі порядок, який існував за Радянському Союзу. Держсекретар США Ентоні Блінкен назвав відовідні плани російського лідера неприйнятними.

"Я думаю, що це так, це одна з цілей президента Путіна", - сказав Блінкен у своєму інтнерв'ю телеканалу CNN, відповідаючи на питання про прагнення Москви відновити світовий порядок, який існував при Радянському Союзі.

Держсекретар уточнив, що це означає відновлення сфери впливу Росії над пострадянськими країнами. Він додав, що таке прагнення Москви є неприйнятним.

Російські військові біля українського кордону та загроза вторгнення

Про стягування російських військ до українського кордону повідомили наприкінці жовтня 2021 року. В якості підтвердження ЗМІ продемонстрували супутникові знімки пересування військових підрозділів.

Міністр оборони Олексій Резніков зазначив, що чисельність військових підрозділів поблизу українських рубежів може збільшитися до 175 тисяч. Однак Київ буде готовий до такого розвитку подій.

Реклама

Президент Володимир Зеленський 10 грудня заявив, що Росія пообіцяла США не нападати на Україну. Російська влада сказала про це Америці і світу, про що Зеленському, за його словами, повідомив глава Білого дому Джо Байден.

Секретар РНБО Олексій Данилов, зараз біля українських рубежів знаходяться 92 тисячі військових. Для наступу росіянам знадобиться військовий контингент як мінімум в 500-600 тисяч. Щоб наростити наступальні сили, Москві буде потрібно більше 24 годин.

Читайте також:

viber
новини Росії Володимир Путін Ентоні Блінкен
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Яєчна шкаралупа - найкраще добриво для квітів, овочів і фруктів: як приготувати чарівний настійЯєчна шкаралупа - найкраще добриво для квітів, овочів і фруктів: як приготувати чарівний настій Дієтолог розповіла, кому категорично не можна їсти червону рибуДієтолог розповіла, кому категорично не можна їсти червону рибу Які недорогі продукти найкраще для схуднення - коментар ендокринологаЯкі недорогі продукти найкраще для схуднення - коментар ендокринолога Коли колядують у 2022 в Україні: красиві колядки на Різдво ХристовеКоли колядують у 2022 в Україні: красиві колядки на Різдво Христове Святвечір 2022: привітання в прозі і віршах, чудові картинки до святаСвятвечір 2022: привітання в прозі і віршах, чудові картинки до свята
20:36

Загроза нападу РФ: в НАТО розкрили план стосовно України

20:05

США вимагають від Казахстану пояснити звернення до ОДКБ, де домінує РосіяВідео

19:57

З Казахстану вилетів борт з українцями: Кулеба розкрив деталіВідео

19:50

Зґвалтував і 12 разів вдарив ножем: під Дніпром чоловік по-звірячому знущався над жінкоюВідео

19:36

"Збирайте манатки": у Женеві перемовники РФ опустилися до хамства і поставили ультиматумВідео

Реклама
19:23

Влада створила собі катастрофу, бо втратила довіру українцівПогляд

19:20

Гороскоп на завтра, 10 січня 2022: Дівам – випробування, Стрільцям – удача, Водоліям - недругиВідео

19:06

"Це неприйнятно": Блінкен назвав одну з головних цілей ПутінаВідео

19:05

Який хліб корисний для серця і судин - відповідь кардіологаВідео

18:45

Залучите в будинок біду: які речі не можна показувати гостямВідео

18:41

Українців позбавляють посилок у поштоматах Нової пошти: несподівана причинаВідео

18:25

Лікарі розповіли, які таблетки категорично заборонено ділити на частини

17:58

У ЄС пригрозили Росії через агресію на адресу УкраїниВідео

17:57

В Україні знизили ціни на газ: кому пощастило і яка нова вартістьВідео

17:41

У США висунули звинувачення на адресу РФ і поставили умову щодо УкраїниВідео

17:24

Дієтолог назвала три продукти, в яких "ховається" найбільше цукруВідео

17:00

Штрафи за відсутність РРО або касових апаратів: у Раді готують зміни для ФОПів

16:57

Сніговий "Армагеддон" в Україні спровокував смертельні ДТП і заториВідео

16:15

Ціни на цукор будуть рекордними: в Україні на 20% подорожчають продуктиВідео

15:58

Смертельна пожежа в Києві: чоловік вистрибнув з 7 поверху, рятуючись від вогнюВідео

Реклама
15:54

Залишаться без смартфонів, ноутбуків і холодильників: США жорстко вдарять по РФ за напад на УкраїнуВідео

15:53

Знайшла сина повішеним: жінка вчинила самогубство слідом за дитиноюВідео

15:48

"Панацеї немає": Голубовська попередила про надзвичайно різкий підйом захворюваності на COVID-19 в УкраїніВідео

15:26

Підскочили ціни на бензин і дизель: українці дізналися нову вартість на АЗСВідео

15:04

Побили і кинули помирати: під Харковом знайшли понівечене тіло жінки у водойміВідео

14:49

Накриють потужні снігопади, вдарить мороз: українці дізналися небезпечний прогнозВідео

14:34

Блокада від США і домовленості без пауз: у Лаврова назвали завдання РФ на перемовини щодо безпекиВідео

14:18

Скандального російського блогера Даню Мілохіна не пустили в УкраїнуВідео

14:07

Жорсткі умови щодо України, НАТО і санкції: США приготували перемовний порядок денний на діалог з РФВідео

13:58

У Дніпропетровській області 9-річні хлопчики знайшли петарду та підірвали її: діти сильно обпеклисяВідео

13:56

Прикмети на 10 січня: що не можна робити і як не потрапити в біду

13:19

Сім'я Назарбаєва через протести втратила мільярди доларівВідео

12:41

Відкривати вогонь без попередження: у Казахстані випадково застрелили 4-річну дівчинкуВідео

12:38

Лікар розповіла, як правильно їсти огіркиВідео

12:25

У Польщі посеред вулиці знайшли непритомну українку з 5-місячним немовлямВідео

11:50

У Бразилії на озері Фурнаш на туристів обрушилася частина скеліВідео

11:30

Смачні рулетики зі свинини з грибами на Старий Новий рік: готувати дуже швидкоВідео

11:29

Початок кінця: науковці назвали Омікрон передвісником закінчення пандемії коронавірусуВідео

10:21

"Милувалися снігопадом": у Пакистані на трасі загинули 22 туристи, тисяча авто застрягли в снігу

10:20

Січневі морози накриють Україну: у регіонах різко похолодає до -18Відео

Реклама
09:40

Нутриціолог розповіла, чим небезпечний фарш і чому краще віддавати перевагу цільним шматкам м'ясаВідео

09:36

Ракети США в Україні та гарантії безпеки РФ: ЗМІ дізналися про плани щодо угоди Вашингтона з МосквоюВідео

08:52

"Раптово виїхав на зустрічну смугу": у Польщі 29-річний українець на смерть розбився в страшній ДТП

08:32

Росію очікує удар у відповідь у разі нападу на Україну: у США зробили різке попередження МосквіВідео

08:10

Гороскоп на сьогодні, 9 січня 2022: Ракам – гроші, Стрільцям – борги, Водоліям - удачаВідео

08:03

Росія цілодобово перекидає військових до КазахстануВідео

07:45

Коронавірус, енергетична криза та вибори: чого чекати українцям у 2022 роціПогляд

07:30

Опиниться нарівні з Сирією і КНДР: США готові накласти ембарго на РосіюВідео

07:10

Україна в НАТО і розширення Альянсу: експерт назвав сценарій угоди Заходу з Росією щодо безпекиВідео

06:29

В України є лише три надійні партнери, і західних країн серед них немаєПогляд

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти