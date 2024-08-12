Це дуже бісить котів: топ речей, про які не задумуються власники хвостатих

Попри те, що кішкам подобається людське тепло, вони терплять безліч дратівливих дій людини. Згідно з Jaw-Dropping Facts, деякі прояви власників хвостаті прощають лише через велику любов до них.
Дотик до носа
Лише тому, з ким котик вибудував довірливі стосунки, він дозволяє торкатися свого носа. Річ у тім, що ця частина тіла є дуже чутливою у тварин, тому краще її не чіпати й не клацати зненацька.
Обійми
Якщо для людей обійматися – це прекрасний прояв любові, то у кішок цей жест викликає почуття ув’язнення. Ба більше, вони іноді сприймають це як загрозу, адже відчувають себе знерухомленими.
Зоровий контакт
Довгий зоровий контакт, ініційований людиною, тварина дозволяє тільки в разі, якщо впевнена, що ситуація не становить загрози.
Годування з рук
Природа задумала кішку так, що її інстинкти підказують харчуватися в затишному місці, де немає сторонніх і потенційних ворогів. Тому лише за сильної довіри вихованець зважиться взяти їжу з рук людини.
Особистий простір
Людей дивує, що навіть при довгому знайомстві, кіт може подряпати. А особливо, якщо до його голови наблизитись обличчям впритул. Для хвостатого улюбленця важливо повністю бачити джерело потенційної загрози.
Тому такі різкі дії коти можуть сприймати як агресивну поведінку. А далі історія буде розвиватися, як більше повезе хазяїну - тварина, відповідно, або нападе, або втече, або потерпить.
До речі, зрозуміти, що кіт любить свого господаря - дуже просто. В такому разі улюбленці роблять одну гидку річ.
Також недавно стало відомо, чому собаки лижуть саме обличчя людей. Розгадка захована в інстинкті виживання.
А от павуки - не найулюбленіші "квартиранти" для людини. Існує декілька методів позбутися їх раз і назавжди і навіть сліду не залишиться.
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