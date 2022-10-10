"Це точно не кінець": астролог попередила про масові руйнування на цьому тижні

Астролог Ангеліна Вакуліна розповіла про серйозну загрозу, яку варто чекати Україні 12 жовтня.
Сьогодні, 10 жовтня, Росія атакувала всю Україну ракетами. Постраждали великі міста - Київ, Дніпро, Харків, Львів, Миколаїв.
Як кажуть астрологи, окупанти готують нову атаку.
"Це точно не кінець, те що ми спостерігаємо сьогодні по всій країні!",- розповіла астролог Ангеліна Вакуліна, пише Главред.
У жовтні будуть шторми, повені та аварійність на воді.
"Противний аспект, який показує, що нам найближчим часом не впізнати істинної, правдивої картинки того, що зараз відбувається", - зазначила астролог.
Астролог попередила про небезпеку 12 жовтня.
"Особливо руйнівно буде в цю середу (12 жовтня - ред)! Не тільки в Україні", - повідомила астролог.
Які міста України в небезпеці
"Київ - є ймовірність прильотів. Сирен буде багато. Дніпро чекають прильоти цього тижня. Також велика ймовірність вибухів у Кременчуці", - повідомила астролог Наталія Власенко в Instagram.
Україна під обстрілами
Вранці 10 жовтня росіяни активізували свій терор по відношенню до мирного населення України. Відразу у кількох містах України пролунали вибухи.
Ракети окупантів атакували Запоріжжя, Дніпро, Київ, Хмельницький, Львів, Тернопіль.
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