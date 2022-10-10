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"Це точно не кінець": астролог попередила про масові руйнування на цьому тижні

10 жовтня 2022, 21:23

Астролог Ангеліна Вакуліна розповіла про серйозну загрозу, яку варто чекати Україні 12 жовтня.

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Гороскоп для України / pixabay

Сьогодні, 10 жовтня, Росія атакувала всю Україну ракетами. Постраждали великі міста - Київ, Дніпро, Харків, Львів, Миколаїв.

Як кажуть астрологи, окупанти готують нову атаку.

"Це точно не кінець, те що ми спостерігаємо сьогодні по всій країні!",- розповіла астролог Ангеліна Вакуліна, пише Главред.

У жовтні будуть шторми, повені та аварійність на воді.

"Противний аспект, який показує, що нам найближчим часом не впізнати істинної, правдивої картинки того, що зараз відбувається", - зазначила астролог.

Астролог попередила про небезпеку 12 жовтня.

"Особливо руйнівно буде в цю середу (12 жовтня - ред)! Не тільки в Україні", - повідомила астролог.

Які міста України в небезпеці

"Київ - є ймовірність прильотів. Сирен буде багато. Дніпро чекають прильоти цього тижня. Також велика ймовірність вибухів у Кременчуці", - повідомила астролог Наталія Власенко в Instagram.

Україна під обстрілами

Вранці 10 жовтня росіяни активізували свій терор по відношенню до мирного населення України. Відразу у кількох містах України пролунали вибухи.

Ракети окупантів атакували Запоріжжя, Дніпро, Київ, Хмельницький, Львів, Тернопіль.

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