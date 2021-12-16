Європарламент закликав приготуватися до впровадження жорстких санкцій проти Росії

Європарламент прийняв важливу резолюцію / 112.ua

У Європарламенті схвалили важливу резолюцію щодо ситуації на кордонах України, в якій міститься заклик до ЄС підготуватися до введення суворих санкцій проти Росії в разі ескалації, повідомляє сайт Європарламенту в четвер, 16 грудня.

За резолюцію проголосували 548 євродепутатів, проти виступили 69, утрималися 54.

"ЄС має бути готовим направити Росії суворе попередження про те, що військові дії проти України будуть не тільки неприйнятними, але і матимуть високу економічну і політичну ціну", – йдеться в повідомленні.

Також підкреслюється, що "країни ЄС повинні залишатися готовими до негайного узгодження суворих економічних і фінансових санкцій проти уряду Росії для усунення безпосередніх загроз, а не чекати наступного вторгнення, перш ніж вживати заходів".

На думку депутатів Європарламенту, санкції на випадок ескалації по Україні повинні будуть включати розширення списку фізосіб за рахунок російських офіцерів, що беруть участь у підготовці можливого вооржения в Україну, а також найближче оточення і олігархів "в орбіті президента Росії і їхніх сімей".

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Крім того, пропонується відключення Росії від платіжної системи SWIFT і введення санкцій проти секторів, важливих для російської економіки, а також порушення фінансування розвідувальних служб і військової сфери РФ.

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Депутати також вкоре закликали ЄС вжити заходів щодо зниження залежності Європи від енергоресурсів Росії, утриматися від введення в експлуатацію проекту Північний потік-2, незалежно від того, чи буде він в якийсь момент відповідати положенням газової директиви ЄС, а також ввести глобальний режим санкцій за корупційні злочини.

На резолюцію вже відреагував голова МЗС України Дмитро Кулеба. Він назвав її дуже своєчасною.

"Європарламент прямо підкреслює, що РФ повинна відвести свої збройні сили від нашого кордону і припинити створювати додаткові загрози територіальній цілісності України. Для нас дуже важливо, що в цій же резолюції Європарламент чітко підтвердив перспективу вступу України в ЄС", – заявив міністр.

Переговори в Нормандському форматі

Україна, Франція, Німеччина і Росія раніше вели діалог з питання проведення нового раунду переговорів у нормандському форматі по Донбасу. На першому етапі відновлення процесу Київ, Париж і Берлін намагалися провести зустріч на рівні міністрів закордонних справ. Однак переговори не відбулися.

В Німеччина і Франція на той момент заявляли, що зустріч глав МЗС країн нормандського формату повинна пройти незабаром, але захід не був організований.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявляв, що Росія не згодна на проведення зустрічі через нібито невиконання Києвом домовленостей, досягнутих в рамках Паризького саміту 2019 року.

Прес-секретар Банкової Сергій Никифоров стверджував, що відновлення діалогу в рамках нормандського формату під великим питанням. Сторони не можуть домовитися ні щодо зустрічі лідерів, ні щодо переговорів міністрів закордонних справ.

Президент Володимир Зеленський 10 грудня сказав, що Київ бачить вихід із ситуації в підключенні США до переговорів щодо Донбасу. Також він не виключає прямого діалогу з Кремлем. Такий сценарій розвитку подій підтримує і захід.

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