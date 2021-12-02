Євросоюз вибухнув новими санкціями проти Білорусі

Нові обмеження поширилися і на 17 білоруських чиновників, серед яких співробітники прикордонної служби і судді.
Євросоюз впровадив санкції проти Білорусії. Під обмеження потрапили авіакомпанії, підприємства, організації та 17 фізичних осіб, йдеться в рішенні Європейської Ради.
Хто потрапив під санкції Європейського Союзу в рамках п'ятого пакету:
- авіакомпанія "Бєлавіа";
- республіканське унітарне підприємство "Центркурорт";
- ТОВ " Оскартур
- ДОЧІРНЄ унітарне підприємство "готель" Мінськ";
- OAO "Планета";
- окрема служба активних заходів (ОСАМ);
- ВАТ "Гродно Азот"
- філія "Завод Хімволокно" ВАТ "Гродно Азот";
- державне виробниче об'єднання "Беларуснефть";
- ВАТ "Белшина".
У той же час в список санкцій потрапили сирійська авіакомпанія Cham Wings Airlines і VIP Grub - паспортно-візова служба, яка розташована в Туреччині.
Також нові обмеження поширилися і на 17 білоруських чиновників, серед яких співробітники прикордонної служби і судді.
Заяви Лукашенка на адресу України
Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко раніше заявив, що в разі загострення російсько-українського конфлікту на Донбасі або інцидентів на кордоні з Росією, білоруські військові нададуть підтримку росіянам. Саме тому, як стверджує Лукашенко, Україна зміцнює українсько-білоруську ділянку кордону.
Олександр Лукашенко визнав окупований Москвою Крим територією Росії. За його словами, півострів, мовляв, став фактично і юридично російським після проведеного там "референдуму" в 2014 році. При цьому він домовився з Путіним про відвідування Криму і Севастополя і підкреслив, що такий крок означатиме визнання захопленого півострова територією РФ.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба попередив Лукашенко про те, що визнання Криму "російським" стане непоправним ударом по українсько-білоруським відносинам. Дипломат різко підкреслив, що питання Криму є безкомпромісним для Києва.
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